Dormir colgado a 3.000 metros con vistas al Aneto

¿Se imaginan dormir en una hamaca colgada de dos aristas de piedra a 3.000 metros de altura y con vistas al Aneto? Ese era el sueño de Gerard Olivé y lo acaba de hacer realidad. Amante del vivac, ha dado un paso más allá para vivir una experiencia aún más extrema. "Pasé una noche genial y estuve muy relajado porque no hacía ni frío ni viento. No tuve sensación de poder caerme en ningún momento. Dormía a ratos y a veces me levantaba, miraba a mi alrededor y como había luna, me daba cuenta de que estaba colgado", recuerda.

Este alpinista catalán es cocinero profesional y hace unos años cambió radicalmente de estilo de vida después de "quemarse" a nivel profesional y personal. Todo con el objetivo de pasar más tiempo en la montaña "porque me da la vida", admite. Por ello, ahora trabaja solo de viernes a domingo y el resto de los días los dedica a soñar nuevos retos. Entre todos los destinos, está enamorado del Pirineo aragonés por su mayor concentración de tresmiles.

El último desafío ha sido el de vivaquear en una hamaca atada a dos pináculos de la Cresta de Salenques, en el valle de Benasque. Un proyecto que le ha llevado un año de planificación. "He dormido en las cimas del Tempestades, del Margalida, del Aneto... y siempre que veía la silueta de esas dos aristas pensaba que eran perfectas para hacer un vivac en una hamaca en la mejor cresta del todo el Pirineo. Me enamoró la estética de las agujas porque eran muy áreas y soñaba con la sensación de estar colgado en el vacío. Y lo conseguí, porque estuve flotando sobre el abismo", resalta.

Durante meses examinó concienzudamente vídeos y fotos de gente que subía hacia la Cresta de Salenques para analizar desde todos los puntos de vista posibles las dimensiones de las rocas, las distancias... Luego tuvo que estudiar también la meteorología "porque tenía que ser un día en el que la montaña tuviera sus mejores condiciones, que no hiciera viento, ni humedad, ni mucho frío, con la roca seca; hay pocas veces que cuadre todo eso y aquel día salió perfecto", subraya este montañero que hace hincapié ante todo en que pese a que mucha gente al final se quede con los vídeos de su experiencia -que acumulan ya miles de reproducciones-, "no ven todo el trabajo que hay detrás de una aventura así".

"No soy un loco que se cuelga en una hamaca sobre el vacío y ya está. Me arriesgo, pero ese riesgo está muy estudiado y calculado"

Además, deja claro que llevó a cabo el reto con la máxima seguridad. Y, de hecho, durmió toda la noche encordado con el arnés. "No soy un loco que se cuelga en una hamaca sobre el vacío y ya está. Me arriesgo, pero ese riesgo está muy estudiado y calculado. Es cierto que en la montaña no puedes controlarlo todo al 100%, pero sí tu habilidad, la meteorología, la ruta, los horarios, el material que vas a necesitar...", señala.

Aquel día subió por la ruta de Coronas hacia la cima del Margalida y desde allí fue cresteando hasta llegar a las agujas que tantas veces hacía visto de lejos. Llegó a primera hora de la tarde "porque tenía que hacerlo todo sin prisas para que saliera bien". El único momento en que estuvo expuesto fue al principio, cuando tuvo que trepar sin cuerda a la primera arista para pasar una cinta de escalada y anclarse ya a la cuerda de vida. «A partir de ese momento ya estaba asegurado para poder trabajar sin peligro".

Gerard Olivé, dentro de la hamaca donde durmió colgado de dos aristas de la Cresta de Salenques. @xutonthetop

Esta vez utilizó un material que no es propio de escalada, unas correas de tensión de uso industrial que soportan más de 800 kilos cada una. Montó los dos anclajes a cada una de las aristas y luego enganchó los mosquetones a los que ató finalmente las cintas de la hamaca, que es de tela de paracaídas. Colocó una colchoneta aislante, el saco y ya únicamente le quedó esperar a la puesta de sol.

"Como elegí las mejores condiciones meteorológicas, pude tener una experiencia incluso mejor de la que yo esperaba porque al final también era un poco de carambola pero tuve suerte porque las aristas eran perfectas. Tuve una sensación de aventura pero dentro de los términos de seguridad. Si hubiera hecho viento, me hubiera retirado a un sitio seguro que había unos metros más abajo", subraya Gerard Olivé.

Con la adrenalina todavía en vena por haber conseguido el reto, este alpinista ya piensa en nuevos desafíos. A más corto plazo, este invierno quiere pasar dos semanas en autosuficiencia sin bajar de los 2.500 metros en el Pirineo con una mochila y un pulka (trineo) para llevar el material y las provisiones. "Para vivir grandes aventuras no hace falta ir al otro lado del mundo porque aquí tenemos unas montañas fantásticas e inacabables", afirma.

No obstante, el próximo verano quiere irse de expedición un mes a Perú para vivaquear en el Chopicalqui de 6.300 metros de altura y en varios picos más por encima de los 5.000 metros. Una ventura que quiere dejar plasmada en un nuevo documental. El primero que hizo, ‘Aware’, ha sido seleccionado y premiado en varios festivales internacionales.

Consejos para iniciarse: "Yo freno mucho a la gente"

Sus retos se han hecho virales y cada vez recibe más peticiones de información de montañeros que quieren probar la experiencia de hacer vivac. Asegura estar encantado de poder aconsejar, "pero yo les freno mucho para que no se dejen llevar solo por las fotos y los vídeos de las redes sociales; yo no digo a nadie que no lo haga, pero sí les recomiendo que empiecen poco a poco porque deben saber que a veces tienes que dormir a 25 bajo cero, pasar 14 horas dentro del saco, orinar en una botella, ir con 25 kilos de material a la espalda... la gente se piensa que con comprarse un saco caro, ya puede hacer vivac y no es así".