Alertan de que más de 25 obras quedan desiertas en Huesca por no actualizar los precios

La Federación de Asociaciones de la Construcción (FAC) de Huesca ha puesto de manifiesto que desde principios de año y hasta finales de septiembre ha contabilizado unas 25 obras públicas en la provincia de Huesca que han quedado desiertas, como mínimo en su primera licitación. El valor de las mismas sumaba 13,5 millones de euros. Alguna de ellas puede haberse adjudicado con posterioridad con un aumento de presupuesto para adaptarse al encarecimiento de materiales.

La causa es que estas licitaciones han salido sin los precios actualizados, tal como exige la Ley de Contratos del sector Público, señalan desde la FAC. "Las empresas han asumido unos sobrecostes enormes por el aumento desorbitado del precio de los materiales, combustibles y energía que no están compensando", añaden.

Los constructores explican que a finales de año los índices oficiales de precios reflejaban incrementos del 40% en el aluminio, 33% en los materiales bituminosos, 50% en la energía, 37% en los materiales siderúrgicos o 29% en el cobre. "Si ampliamos el periodo incorporando el primer trimestre del 2022, los aumentos desde enero 2021 a marzo 2022 son mayores incluso, alcanzando el 60% en el aluminio, 59% en los materiales bituminosos, 93% en la energía, 55% en los materiales siderúrgicos o 38% en el cobre", señalan. Las empresas del sector denuncian que se trata de "una situación de incertidumbre total al asumir dichos sobrecostes que no están siendo compensados".

La FAC precisa que los decretos de revisión de precios estatales y autonómicos excluyen a la mayor parte de las obras de la provincia de Huesca debido a que se centran solo en proyectos grandes. "Además, no obligan a las entidades locales a realizar dichas revisiones, algo que se ha luchado desde el sector, pero confiamos en que lo hagan por el bien y supervivencia de las empresas de nuestro territorio".

Desde la Federación han manifestado que tienen constancia de que hay algunas administraciones locales que están atendiendo a las reclamaciones de revisión de precios "de forma positiva para nuestras empresas" y "agradecemos su sensibilidad a la situación complicada que atraviesan los contratistas!

"El gran número de obras desiertas a todos los niveles es un gran problema con el que perdemos todos, empresas, trabajadores y ciudadanos", afirman desde la patronal de la construcción. Dichas proyectos son de ayuntamientos de la provincia, incluida la capital, la Diputación Provincial y diferentes departamentos del Gobierno de Aragón. Entre ellas están institutos, colegios, reformas residencias, obras en edificios municipales, reurbanización de calles, carreteras...."Son intervenciones necesarias e imprescindibles en nuestra sociedad", apostillan.

A nivel nacional, autonómico y local el sector reitera la urgencia de establecer un sistema automático de reequilibrio de precios que permita hacer frente a los sobrecostes y por tanto tenga en cuenta las alteraciones posteriores a la presentación de ofertas, buscando dotar de estabilidad a los contratos.

Petición a entidades locales

Ante esta situación, la FAC solicita a todas las entidades locales de la provincia de Huesca que tramiten todas las reclamaciones de revisión excepcional de precios. Asimismo, pide que se hagan revisiones parciales y que no sean las empresas las que tengan que asumir esta inflación durante todo el tiempo que dura la obra.

Las constructoras, al no poder soportar las pérdidas que les provoca "tal imprevisible incremento de costes dejarán de pujar en aquellas obras, públicas y privadas , que no tengan en cuenta esta incertidumbre de precios o no utilicen mecanismos para reducirla". A este respecto alertan de que la disminución de su actividad afectará tanto al número de trabajadores contratados como a los compromisos adquiridos con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (fondos europeos Next Generation).