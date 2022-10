"Me gustaría abrir la puerta para que más chicas de Huesca sean también danzantes"

"Tengo mucha ilusión y ganas. Sé que soy la primera mujer y voy a intentar que se viva con la mayor naturalidad posible. Me gustaría abrir la puerta para que otras chicas se animen. Además, tengo amigas en un pueblo que también tienen agrupación de danzantes y ellas bailan allí así que para mí tampoco es nada extraordinario". Son palabras de Ibón Cejalvo, una joven oscense de 19 años de edad que el próximo 10 de agosto de 2023 hará historia convirtiéndose en la primera mujer danzante de las Fiestas de San Lorenzo, una tradición que se remonta a los siglos XVII y XVIII. Cogerá el testigo de su tío, Daniel Cejalvo, que ha decidido cederle el puesto después de dos décadas danzando.

Daniel asegura que llevaba tiempo "rumiando" la decisión de dejar la agrupación y de hecho hace un año ya le hizo la primera propuesta a su sobrina. Fueron a dar una vuelta en bicicleta por el entorno de Huesca "y allí se lo solté". "Se quedó un poco sorprendida porque no se lo esperaba y ese día me pidió algo de tiempo para pensarlo", recuerda.

Y es que aunque él tiene hijos, "a ellos no les va demasiado el baile y esto tiene que ser algo que lo vivas y lo sientas de verdad y creo que Ibón cumple todas esas características porque vive el San Lorenzo a tope, tiene mucha ilusión y es muy comprometida con lo que hace". "Estoy seguro de que lo va a hacer fenomenal y que lo va a disfrutar", augura.

Ibón admite que al principio no se lo creía "porque tampoco me lo había planteado nunca". Pero cuando se lo volvió a proponer por segunda vez un poco más adelante, aceptó. "No sé por qué lo hice, quizá porque a mi tío siempre le digo que sí a todo", explica entre risas. No obstante, ha pesado mucho la tradicional familiar "porque los Danzantes los hemos vivido desde siempre viéndolos el día 10 en la basílica, el 11 en la Fiesta del Mercado y el 15 en la procesión, y como les hacía también mucha ilusión a mis padres y a mi tío, pensé '¿y por qué no?'".

Esta joven está muy vinculada a las fiestas. Ya de pequeña fue mairalesa infantil y este año ha sido mairalesa mayor, en ambos casos por parte del barrio de San Lorenzo. También ha sido peñista desde muy joven "y para mí es la mejor semana del año, del 9 al 15 de agosto voy a todo lo que puedo y más". Además, tiene experiencia en el baile ya que comenzó con la jota con solo 5 años y luego se pasó al ballet.

Daniel Cejalvo reconoce que la da "pena" dejar de ser danzante. "Tenía muy claro que lo quería hacer siendo joven, si se me puede considerar así con 45 años, aunque es verdad que cuando llega el momento te da mucha tristeza porque yo disfruto muchísimo y lo he intentado dar todo en estos años", señala.

Daniel Cejalvo y su sobrina Ibón, frente a la basílica de San Lorenzo en Huesca. Veronica Lacasa

Coincide con el deseo de su sobrina y solo espera ahora que este primer relevo femenino "cuanto más natural se viva, mejor, porque unos se van y otros vienen y la vida es así, y además estoy convencido de que habrá más mujeres y pronto". También agradece la respuesta que le dieron sus compañeros danzantes cuando comunicó su decisión en jueves en una reunión para renovar la Junta Directiva "porque hubo un aplauso y una alegría muy grandes y salí muy contento".

Jorge Escario, elegido presidente de la agrupación

Después de casi siete décadas sin elecciones ya que el mayoral era el que elegía directamente a los miembros de esta junta, el nuevo reglamento de los Danzantes establecía que se haría de nuevo por votación y Jorge Escario ha sido elegido nuevo presidente. Le acompañarán Darío Bajá como secretario y Abraham Belenguer como tesorero.

El mayoral, Francisco San Emeterio, valoró muy positivamente este relevo femenino porque "este momento tenía que llegar más pronto que tarde". Y es que aunque los estatutos de la agrupación no impedían en absoluto la entrada de mujeres, hasta ahora ninguna había dado este paso. En total, son 27 miembros entre el mayoral, el danzante para las cintas, el rapatán (que porta el palo de la albahaca) y los 24 danzantes que forman seis cuadros de baile.

Mientras, el alcalde de Huesca, Luis Felipe, expresó su "máximo respeto" a las decisiones de la Agrupación de Danzantes aunque también mostró su "satisfacción" por la incorporación de la primera mujer "a algo tan importante para nuestra cultura y nuestra ciudad y que visibiliza lo que somos como es el dance".