El Ayuntamiento de Huesca olvida pagar el IBI de un edificio y debe abonar recargo

El Ayuntamiento de Huesca tiene que pagar 11. 564 euros de recargo y de intereses por no haber abonado a tiempo el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de la Casa de la Música (antigua Audiencia Provincial), un edificio municipal. El pleno ha aprobado este miércoles crédito extraordinario de 89.438 euros que incluyen los 52.874 euros correspondientes a la contribución urbana de 2022, los 7.469 de recargo de apremio y los 4.095 de intereses de demora.

La concejala del PP Antonia Alcalá ha criticado esta negligencia y ha pedido al equipo de gobierno (PSOE) que "se esfuerce más en evitar situaciones tan ridículas como esta, que ha dado lugar a que el Ayuntamiento sea moroso de sí mismo, generando un gasto que se podía haber soslayado". Los 11.564 euros de sobrecoste irán a parar a la Diputación Provincial de Huesca, que gestiona el cobro del IBI. "Tiene que leer los convenios que firman para poderlos cumplir de una forma adecuada", ha añadido la edil.

La Casa de la Música ocupa el antiguo edificio de la Audiencia Provincial (en la calle Moya) que, tras una remodelación integral, se adecuó para adaptarlo a las necesidades de diferentes asociaciones y colectivos musicales de la ciudad.

La oposición municipal también ha cuestionado que el gobierno local haya dejado pasar el plazo para solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la subvención para reducir un 30% el precio del autobús urbano. Esta medida, en principio adoptada para el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 diciembre de 2022, todavía no ha entrado en vigor en Huesca.

Este miércoles se ha aprobado en el pleno, por unanimidad y mediante una disposición transitoria, la modificación de la ordenanza que regula la tasa por la prestación del servicio de transporte urbano de viajeros de Huesca. El concejal de Hacienda, José María Romance, ha indicado que se reducirá un 30% el precio de los abonos de 20 viajes e todos su modelos (familias numerosas, pensionistas o viajes ordinarios).

Los portavoces de Cs y Con Huesca Podemos Equo han censurado al PSOE haber dejado perder esta subvención y no tener control sobre las ayudas que pueden obtenerse. Desde el PP también ha afeado al equipo de gobierno que "no estén a corriente de las oportunidades que surgen para beneficiar a nuestra ciudad" y han afirmado que el hecho de dejar pasar el plazo supone que "no están gestionando bien".

El concejal de Hacienda ha explicado que, en todo caso, el menoscabo económico será pequeño ya que al mes se venden 1.000 euros en bonos de viaje y la bonificación sería de 300 euros por mes, en el caso de que el Ministerio transfiriera el cien por cien de la reducción del premio. La bonificación correspondiente a estos cuatro meses sería de 1.200 euros.