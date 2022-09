Javier Campoy: “Los líos internos del PSOE pueden dificultar la puesta en marcha de la unión de estaciones"

El Partido Popular ha mostrado en Jaca su preocupación por el “retaso” que lleva el proyecto de unión de estaciones entre Candanchú, Astún y Formigal, y ha criticado la gestión del Gobierno de Aragón en esta cuestión, ya que “los plazos corren deprisa y no se puede ejecutar el proyecto que se haga más rápido para que no se pierdan los fondos europeos”. Así lo ha asegurado este miércoles Javier Campoy, portavoz de Economía del PP en las Cortes, junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaca y diputado provincial, Carlos Serrano.

Ha puesto de manifiesto la preocupación de su partido “porque pensamos que los líos internos del PSOE pueden dificultar la puesta en marcha de la unión de estaciones”. Un proyecto que los populares consideran “crucial”, porque es “absolutamente necesario para el del Aragón y para toda la comunidad autónoma”. Campoy ha advertido de que los plazos están corriendo muy deprisa, “llevamos un año perdido y si miramos atrás son 8, desde que se planteó el PIGA por parte del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi”.

Ha recordado igualmente que el telecabina “tiene que estar finalizado antes de 2024 para que lleguen los fondos europeos y durante este año aún no hemos visto un proyecto encima de la mesa, una memoria económica seria ni los planes que tiene el Gobierno de Aragón con la unión de estaciones”. Por ello, apremian al ejecutivo autónomo a que “se ponga las pilas”, para llegar a culminar un proyecto “necesario para el valle”.

En el proyecto de la DGA planteado a los ayuntamientos del valle, el PP ve mucha precipitación. “Un día los alcaldes dicen que no y otro que sí, parece que se resignen porque los plazos corren muy deprisa”, asegura Campoy. Desde su partido no renuncian a la conexión de Canfranc con la Raqueta, en lugar de dejar a Canfranc fuera de esta unión. Ahí “se podría hacer un gran aparcamiento de coches, que libraría de tráfico las carreteras de acceso a las estaciones, por lo que no entendemos por qué no se hace ese ramal”. El Partido Popular le pide al gobierno de Javier Lambán un mayor esfuerzo para hacer “el mejor” proyecto y el más consensuado con todos los implicados. “Llevamos años perdidos y ahora como siempre hace el señor Lambán hay que correr, para ejecutar el proyecto que se haga más rápido e intentar que no se pierdan fondos europeos”.

Por su parte, el portavoz del PP en Jaca, Carlos Serrano ha señalado que lo fundamental es que “nos creamos el proyecto de la nieve”. “Estamos hartos de no ver transparencia ni consenso claro”, añade. Para que esa unión de estaciones sea una realidad, considera fundamental retomar el PIGA y que el Gobierno de Aragón haya una apuesta clara por la nieve. Ha recordado que se ha dejado atrás el proyecto olímpico, por no llegar a acuerdos con Cataluña, “pero no podemos dejar la unión de estaciones porque es un proyecto de futuro y hay mucho en juego”.