Salen ilesos 130 pasajeros del incendio de un tren que corta la línea Huesca-Zaragoza

Los 130 pasajeros que viajaban este domingo por la tarde en un tren regional que había partido de Huesca en dirección a Zaragoza han salido ilesos del incendio que ha sufrido el convoy en un tramo comprendido entre Vicién y Tardienta, a unos 15 kilómetros de la capital oscense. Tras sofocar el fuego, los afectados llevan esperando casi dos horas a que Renfe organice el trasbordo.

Según han informado fuentes de la compañía ferroviaria, la causa del incidente ha sido un enfrenamiento de ejes que produce que el hierro roce contra el propio hierro y genere a su vez humo.

Como consecuencia, la circulación de la línea ha quedado interrumpida y el tren que había partido de Zaragoza a las 19.11 con destino Huesca y que llevaba unos 175 pasajeros a bordo ha tenido que detenerse también en Tardienta, después de que los pasajeros hayan estado cerca de 30 minutos parados a pocos kilómetros de la estación. Finalmente, les han hecho bajar de los convoyes para que, en teoría, su tren fuera a auxiliar a los viajeros del convoy incendiado. Tras hora y media de espera en la estación, ha llegado por fin un autobús para empezar llevar a los afectados en distintos viajes a Huesca.

Esta misma tarde estaba prevista por esa misma línea el paso de otros dos regionales y el AVE procedente de Madrid que también han resultado afectados por el coste de la línea y cuyos viajeros han tenido que realizar el viaje en autobús.

Según ha explicado una de las pasajeras del tren incendiado, habían salido de Huesca a las 18.38 y cuando apenas llevaban diez minutos de viaje, ha empezado a salir una gran humareda que se ha propagado por los cuatro vagones. "Ha habido un momento que no se veía nada y nos hemos puesto un poco nerviosos, aunque luego ya nos hemos ido calmando. Ha sido un susto grande", ha asegurado esta afectada.

Uno de los vagones del tren de la línea Huesca-Tardienta que ha sufrido un incendio, con los pasajeros esperando reanudar la marcha. Heraldo

El convoy ha detenido su marcha e inmediatamente y el revisor ha cogido rápidamente los extintores y se ha apeado para tratar de sofocar las llamas ayudado por el conductor. En todo momento, los operarios de Renfe han dado instrucciones a los pasajeros para que se quedaran en el interior y no abandonaran los vagones por motivos de seguridad. Por suerte, no ha habido que lamentar daños personales. Poco a poco, el humo se ha ido disipando con la ventilación de la puerta del convoy ya que las ventanas no se pueden abrir.

Al lugar se han desplazado bomberos y agentes de la Guardia Civil así como voluntarios de Protección Civil de la Comarca de la Hoya de Huesca, que han tenido que llegar campo a través ya que el tren ha quedado parado en una zona sin acceso directo. Además, han proporcionado botellines de agua a los pasajeros.

Finalmente, a las 21.30 ha llegado el tren procedente de Tardienta y los 130 pasajeros han realizado el trasbordo por las vías para seguir hasta Zaragoza.