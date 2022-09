El cielo jacetano pone a prueba a los pilotos de 7 globos aerostáticos que participan en la regata ‘Jaca desde el aire’

Siete globos aerostáticos participan este fin de semana en la regata ‘Jaca desde el aire’, que llega este año a su segunda edición doblando el número de participantes con respecto a la anterior y que está teniendo un gran éxito de público. Despegan desde los glacis de la Ciudadela y aterrizan donde pueden, ya que dependen del viento.

Se trata de una concentración de globos en la que los pilotos tienen que realizar una serie de pruebas de habilidad, intentando dirigir el globo hacia algún lugar, dependiendo de puntos de referencia, etc, y así obtienen unos determinados puntos. Por ejemplo las pruebas de este sábado han sido realizar un recorrido dentro de un área y pasar por encima de una ‘diana virtual’. Los globos aerostáticos no llevan timón, es el viento el que los mueve y ahí entra la destreza del piloto. Normalmente llevan una velocidad de unos 20 kilómetros por hora, pero se pueden alcanzar los 180, dependiendo del aire. Y para aterrizar el piloto busca un lugar amplio, que no se estropee nada, como por ejemplo cosechas en el caso de campos, y de fácil acceso para el vehículo que tiene que ir a recogerlo.

En la primera edición hubo cuatro globos, y en esta se han concentrado siete, aunque en un principio eran ocho, pero uno no ha podido acudir en el último momento. “Esperamos seguir mejorando e incluir nuevos participantes”, explica Daniel Cruz, director de la regata. Y tras el éxito de esta segunda edición, “ha llegado para quedarse y la idea es celebrar una regata al año”. Tanto el viernes por la tarde como este sábado ha habido mucho público a la hora del despegue de los globos, “y muchos preguntan cómo acceder a volar, aunque de momento es sólo una exhibición y el espectáculo del sábado por la noche (una exposición nocturna de todos los participantes con las velas iluminadas), más adelante se incorporarán nuevos elementos”, añade Cruz.

Precisamente la idea de celebrar esta regata partió del propio Daniel Cruz, “y gracias al apoyo de la Asociación de Empresas de la Jacetania (Acomseja) y el Ayuntamiento de Jaca, que ha sido fundamental, se ha podido llevar a cabo”.

El año pasado tuvo lugar el primer fin de semana de julio y con el cambio a este mes de septiembre se pretende prolongar la campaña estival.

Este evento forma parte del calendario nacional de aerostación y en ese circuito de regatas se incluyen Granada, Arcos de la Frontera, Igualada, Segovia, Haro, Valladolid, Córdoba, Lleida y Aranjuez, además de Jaca.

Concurso fotográfico

Acomseja organiza paralelamente un concurso de fotografía abierto a todo el público que premiará al ganador con un viaje en aeroplano desde el aeródromo de Santa Cilia gracias a la empresa Flypyr. El tema principal es el evento de ‘Jaca desde el aire’ por lo que en las imágenes deberá aparecer al menos un globo aerostático. El plazo para presentar las obras va desde el viernes 16 de septiembre hasta el 25 de septiembre del 2022. El fallo del jurado se conocerá el último día del mes de septiembre. Las fotos se pueden enviar a iniciativas@acomseja.com