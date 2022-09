El centro especial de empleo Somontano Social recibe el Trofeo FERMA

El centro especial de empleo Somontano Social, creado hace 24 años por la Comarca del Somontano y que cuenta con la participación de la Fundación Rey Ardid, ha recibido este jueves el Trofeo FERMA en el acto de clausura de la jornada FERMA Innova que organiza el Ayuntamiento de Barbastro dentro de la 61 edición del certamen regional coordinada por la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Huesca (AMEPHU).

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, junto a la concejal de Desarrollo, Belinda Pallás, han entregado al presidente del consejo de administración de Somontano Social, Daniel Gracia, presidente a su vez de la Comarca, el galardón con el que la feria FERMA reconoce cada año a una empresa significativa. Somontano Social da trabajo a 221 personas (200 de las cuales presentan una discapacidad) en sus 15 líneas de negocio, algunas tan selectas como la presentada esta mañana en una charla por el gerente del centro, José María Calasanz. Se trata de Artesanía Audio, unos muebles para albergar equipos de música que evitan las reverberaciones y se consigue un auténtico sonido Hi–Fi.

Para José María Calasanz recibir este galardón ha supuesto “un orgullo y un reconocimiento a todas las personas que forman parte de esta gran familia”. El centro especial de empleo encara sus bodas de plata con proyectos de expansión “y muchas ganas de seguir innovando”.

En su discurso el presidente de Somontano Social ha recalcado las tres principales señas de identidad de la empresa: “La rentabilidad económica no es nuestro objetivo porque las dos entidades socias no recibimos dividendos si no que los beneficios se reinvierten en la empresa; la creación de empleo en el ámbito de la discapacidad y en ese sentido en los últimos tres años se ha aumentado en torno a 30 trabajos; y la no competencia con las empresas del territorio si no la colaboración para cubrir servicios y atender sus necesidades. Estamos para colaborar con cualquier empresa del territorio”.

Plan aragonés de impulso a la economía social

La jornada la inaugurado esta mañana la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, que ha aprovechado este foro empresarial para presentar el Plan aragonés de impulso de la economía social. La consejera confía en que tanto te plan como la Ley de Economía Social de Aragón, “que está a punto de ver la luz en las Cortes de Aragón”, sirvan para “reconocer cuanto ya se está haciendo en esta materia, para valorar y dar visibilidad a estas entidades, y para fomentar y lograr más economía social”.

Y es que, este tipo de empresas permiten “vertebrar nuestro territorio, buscar nuevos nichos de actividad –como los relacionados con la economía de los cuidados- y dar respuestas a necesidades actuales, generando empleo de calidad y, en particular, empleo femenino, tan importante en la lucha contra la despoblación”, ha subrayado. “Asentando población y generando mayor empleo femenino de calidad, tendremos una buena herramienta para diversificar el conjunto de la economía, ampliar la tipología empresarial y lograr una Comunidad más fuerte”, ha asegurado la consejera, que ha explicado que “tras ciclos de crisis, a lo largo de la historia, la economía social y, como ejemplo las cooperativas, resisten y capean mejor las dificultades económicas”.

Barbastro puede presumir de contar con buenos ejemplos de economía social no sólo la premiada Somontano Social si no cooperativas, empresas de transformación o también la pública Barbastro Social Lavandería y Limpieza creada por el Ayuntamiento para dar dar servicio a la residencia municipal. El alcalde Fernando Torres ha destacado que la economía social “es muy importante para todos y aquí en Barbastro tenemos referentes. Pero también es necesario escuchar a otras empresas de Aragón su modelo de éxito. Se trata de consensuar entre todos la manera de trabajar, propiciar la contratación de personas con discapacidad y desde las administraciones públicas mostrar nuestro respaldo”.

Visibilizar la economía social

El acto de hoy ha servido para visibilizar las empresas existentes y las ventajas de este tipo de economía que prima los valores por encima del capital. En este sentido la presidenta de AMEPHU, Carmen Fernández, recalca que este foro tiene como finalidad “comunicar y a visibilizar la economía social y la igualdad de oportunidades” y ha agradecido la presencia de la consejera de Economía para dar a conocer en Barbastro el plan de impulso presentado recientemente en las Cortes.

FERMA continúa en octubre

Con la entrega del Trofeo se ponía el colofón a la jornada de FERMA INNOVA que comenzó este miércoles con una mesa de comercio de proximidad, en la que se reconoció el trabajo de los hortelanos del Somontano y también se pudieron escuchar propuestas de empresas de agroalimentación que trabajan con productos de KM 0. La jornada del jueves ha girado en torno a la economía social, innovación y oportunidades, con la presentación de diversas iniciativas empresariales y especialistas en la materia. La concejal de Desarrollo valoraba el resultado de estas dos jornadas “por los ponentes de más alto nivel para hablar de economía social y por el público que ha participado en todas las mesas”.

Sobre el Trofeo FERMA, Belinda Pallás ha destacado que este tipo de empresas “apuestan por el desarrollo local, por la integración sociolaboral de las personas con discapacidad y son un ejemplo a seguir. Nosotros como administración pública tenemos que apoyar y visibilizar este tipo de empresas de economía social”.

El certamen ferial continúa con FERMA Exporta que se celebrará del 4 al 6 de octubre, centrada en las comercializaciones en Europa, y DEMO ERMA, una demostración de maquinaria agrícola en el campo, el 7 de octubre.