Las ferias remontan en San Lorenzo tras dos años de ‘sequía’

Cuando el sol ya se esconde y refresca el ambiente, Huesca recupera el ruido de las atracciones feriales. Los empresarios se muestran satisfechos de la respuesta del público este San Lorenzo. "La gente nos está apoyando y viene mucho", aseguran. En todo el recinto hay 11 atracciones para adultos y 18 infantiles, 17 casetas de juegos varios y 14 de restauración y hostelería, un refugio para los que a última hora quieren echar un bocado mientras los niños disfrutan de los tiovivos.

La jornada se prolonga hasta la 1.30 o las 2.00 de la madrugada. "Por la mañana es imposible trabajar aquí", explica Vicente Cuba, dueño de varias atracciones infantiles. El calor, y más este año, es infernal. No obstante, aunque de sus compañeros suelen anticipar la apertura de las casetas a las 18.30, aprovechando la presencia de los primeros clientes de la tarde.

La cercanía de los conciertos y las sesiones de dj del Palacio de Congresos les dan mucha vida a estos negocios, y más a los de restauración. "En este puesto cerramos sobre las 3.30, 4.00 más o menos, cuando ya baja un poquito la afluencia del público, pero tenemos otro que cierra cuando acaba la música", dice Susana Ruiz desde una churrería.

Tras dos años de parón, y con la actual situación, ha resultado inevitable el incremento de los precios, justifican. "Todo en general ha subido, la gasolina, las tasas...", señala Javier Pérez, mientras Iván de Los Santos, desde una caseta de tiro se se refiere específicamente a lo que les cobra el Ayuntamiento por estar aquí.

Los años de pandemia sin posibilidad de fiestas ha causado graves daños al sector. "Yo llevo 30 años haciendo la misma ruta con las atracciones, vengo a Huesca en San Lorenzo, y de aquí a Guadalajara, Zaragoza… y así. Siendo de Valencia, se han portado bastante bien y me han dejado hacer varios parques infantiles estos últimos dos años. Además, he estado trabajando de chófer de camiones, transportes especiales y todo eso", explica Vicente Cuba. Otros, en cambio, no han podido reinventarse, "gente que solo vive de ferias y fiestas locales lo han pasado bastante mal, tirando de ahorros".

Todos esperan un balance positivo de las fiestas. "La gente está respondiendo bien", dicen los feriantes.