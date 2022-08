Las peñas oscenses, "hartas" del lanzamiento de objetos al ruedo tras el golpe a un trabajador de la plaza

El golpe sufrido por un trabajador de la plaza de toros de Huesca, que recibió en la cabeza el impacto de una lata lanzada desde el tendido de sol, ha colmado la paciencia de las peñas, que ya en el inicio de las fiestas impulsaron una campaña pidiendo respeto para "hacer del Sol el mejor tendido". En su llamamiento solicitaron a sus socios no tirar nada al ruedo y evitar las peleas.

El pasado viernes, una de las muchas latas que se lanzan en el momento en que el torero da la vuelva al ruedo, golpeó en la cabeza de uno de los areneros que limpiaban el albero. Tras cada faena, los trabajadores de la plaza tienen que despejarla de objetos antes de la salida del siguiente toro.

Las peñas han reaccionado y han mostrado a través de sus redes sociales su más enérgica repulsa ante estos hechos. "Estamos hartos de tener que aguantar a personas cuyo único objetivo es tirar objetos al ruedo y molestar en los tendidos. Van ya tres días de mala educación de personas que, creyéndose con libertad para todo, se dedican a ensuciar el nombre de las Peñas y de Huesca, ya que la Feria Taurina es seguida en toda España", afirma la Zoiti en un comunicado.

La entidad exige que los individuos "que tienen como único fin el emborracharse e intentar agredir a las personas que trabajan en que la feria salga bien", no vuelvan a la plaza, al tiempo que desean una pronta recuperación al trabajador que el viernes recibió un latazo que consideran intencionado. "En la plaza hay gente jugándose la vida delante de un toro. Respétalos y no tiras nada al ruedo", decía uno de los mensajes difundidos estas fiestas. Y otro hacía hincapié en que "los areneros y personal de limpieza están trabajando para que tú puedas pasártelo bien y el ruedo esté limpio. No les tires latas y hielos".

Por su parte, los responsables de la 10 d'Agosto afirman estar "cansados" de repetir que no se tiren latas al ruedo y recuerda que el personal de la plaza está trabajando, con lo cual hay que respetarlo igual que se te respeta a ti en tu trabajo. "No vamos a consentir más agresiones y si os tienen que echar de la plaza, se os echará. No tenéis talento, ni mucho menos conciencia sana. Sois una lacra que os hacéis llamar peñistas pero que no sabéis lo que eso significa. Respeto o a la calle", concluyen.

Y la peña Los Que Faltaban tilda de "vergonzosa" la actitud de "unos cuantos energúmenos, los cuales se piensan que la plaza de toros es un sitio donde ir a hacer el cafre". A su juicio, son "una auténtica vergüenza para esta ciudad, para esta plaza, y en el caso de que seáis peñistas, para las peñas".

Según esta peña, el lanzamiento de objetos ya provocó el traslado para recibir atención hospitalaria de una chica, además de la agresión al arenero. Invita a los autores a "quedarse en cada, ya que por nuestra parte no sois bienvenidos". "Tan culpable es el que tira la lata, como el colega que tenemos alado y nos lo permite", concluye.