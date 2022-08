Las peñas de Huesca piden respeto para "hacer del Sol el mejor tendido"

Las seis peñas recreativas de Huesca (10 de Agosto, Los que Faltaban, Zoiti, La Parrilla, Los 30 y la Alegría Laurentina) han hecho un llamamiento conjunto para pedir un comportamiento respetuoso en la plaza de toros "para hacer del Sol el mejor tendido". Y es que los peñistas son los que llenan cada tarde esta mitad de la plaza con un ambiente festivo de meriendas.

Tras agradecer la respuesta que está teniendo su campaña de captación de socios superando todas sus expectativas, han lanzado un mensaje con cuatro normas básicas "que todos debemos cumplir para que así podamos seguir disfrutando como hasta ahora de la Feria de la Albahaca", señalan.

Así, piden no crear aglomeraciones innecesarias en la puerta de entrada "porque al final entramos todos". Además, inciden en que es importante pasarlo bien en los tendidos, "pero también respetar a los demás, sobre todo a los profesionales que se juegan la vida en el ruedo", por lo que ruegan no tirar nada al ruedo. Y extienden esa misma petición para los areneros y el personal de limpieza "porque están trabajando para que tú puedas pasártelo bien y el ruedo esté limpio así que no les tires latas y hielos", resaltan las peñas. Por último, destacan que el buen ambiente prima por el resto de cosas en los tendidos de sol por lo que "las peleas, en el ring de boxeo".

Este domingo, a las 18.30, se celebrará el primer festejo de la feria taurina de San Lorenzo, una histórica novillada en la que saltarán al ruedo los oscenses Jorge Mallén, Porta Miravé e Ignacio Boné. Las entradas están a la venta por 15 euros en sol (los peñistas pagan 10) y 20 en sombra, y están incluidas en los abonos de sombra de la feria.