Cita histórica este domingo en la plaza de toros de Huesca: "Es un sueño cumplido"

La plaza de toros de Huesca vivirá este domingo, 7 de agosto, una tarde histórica en sus casi 100 años de vida ya que tres oscenses, Jorge Mallén, Porta Miravé e Ignacio Boné, harán el paseíllo por primera vez para lidiar una novillada sin caballos de Elíseo Morán. El festejo abrirá de forma oficiosa una Feria de la Albahaca 2022 que ha despertado una gran expectación por la presencia en los carteles de máximas figuras como Morante, Roca Rey y El Juli (el número de abonados se ha incrementado un 37%). Las entradas están a la venta por 15 euros, aunque los socios de las peñas tiene un precio especial de 10 euros. Y para los abonados de sombra de la feria es gratuita.

En la Escuela Taurina Oscense, dirigida por Ricardo Aguín 'El Molinero', muestran su orgullo por estos tres alumnos oscenses. "Es algo que nunca se había dado en Huesca", recalca Pablo Ciprés, profesor de la escuela. Además, ve el futuro con mucho optimismo porque después de los dos únicos toreros que salieron en su día de la escuela, los hermanos Tomás y Diego Luna, "ahora hay una proyección de chavales que pueden llegar a seguir sus pasos y la muestra la tenemos con estos tres novilleros que seguro que van a dar una gran tarde de toros". De hecho, ve a los tres con "hechuras" de matadores "al igual que la hornada que viene detrás porque en los bolsines taurinos a los que estamos yendo con toda España nos estamos codeando con escuelas de mucho prestigio", destaca.

Jorge Mallén, de 18 años, ingresó en la escuela con solo tres y a los siete ya se puso por primera vez delante de una becerra en la plaza de Huesca. "Con el paso de los años he ido cogiendo mucha más afición y he ido aprendido muchísimo por lo que ahora ya veo esto del toreo como una profesión y una forma de vida", asegura. Este camino le ha supuesto un gran sacrificio "aunque cuando haces lo que te gusta, se hace menos duro", añade. Para él, la novillada de este domingo es "el día más importante de mi vida y un sueño cumplido". Afronta el reto con ilusión "para poder disfrutar mucho nosotros y hacer disfrutar a la gente porque seguro que va a salir todo redondo", dice confiado. Por ahora no se marca metas a muy largo plazo, prefiere vivir el presente, aunque no oculta su deseo de que "ojalá algún día llegue a ser matador de toros".

Ignacio Boné, de 18 años, empezó algo más tarde en este mundo ya que se apuntó a la escuela con 11 años. "Fue por mi hermano, que es cuatro años menor. Mi familia siempre ha sido muy taurina y a él le picó el gusanillo, y yo decidí acompañarle", recuerda. De cara al domingo, reconoce que es "un día de mucha responsabilidad y que lógicamente tiene presión porque estás toreando en casa, pero yo personalmente voy a tratar de disfrutar al máximo porque así son los días que nunca se te olvidan y es fundamental para que salga todo bien". Mirando al futuro, su deseo también pasa por llegar a ser matador.

Mientras, Porta Miravé tiene 20 años y lleva ya 12 en la escuela. "Al principio solo es una cosa que te produce mucha curiosidad y te divierte pero ahora ya es una forma de vivir en todos los aspectos, de hablar, de vestir, de priorizar... y de hecho es la cosa más seria que tengo en mi vida", remarca. Sus sensaciones para el domingo son de mucha emoción "porque me considero muy laurentino y me ha dado mucha pena que no hubiera fiestas estos dos años así que ahora que el preámbulo del San Lorenzo más esperado sea mi debut de luces en esta plaza donde tantas horas he pasado, me parece una oportunidad inimaginable". Espera saber quitarse la presión "para salir a ser yo mismo y disfrutar porque es la mejor forma de hacer disfrutar también a la gente".