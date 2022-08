Mañana taurina para los más pequeños: "Mamá, quiero ser como Padilla"

La afición taurina se cultiva desde la cuna. A falta de encierros como los de San Fermín, en Huesca la suelta de toros es simulada y dirigida a los más pequeños, que gozan viéndose perseguidos por astados de mentira. No es la única actividad relacionada con la tauromaquia, ya que en pleno centro de la ciudad jóvenes matadores de la escuela local se encargan de enseñar a los niños a coger un capote y practicar toreo de salón.

Son las peñas recreativas las responsables de animar las mañanas laurentinas con actividades taurinas para los más pequeños. Este año los encierros infantiles los organiza la Peña Zoiti. El primero ha sido este jueves y habrá otro el sábado a las 11.30 en la plaza de Lizana. No les ha faltado detalle, incluso escenografía para simular la puerta grande de la plaza de toros. La lona incluye el año de fundación de la peña y su escudo.

"No queríamos que se perdieran los encierros infantiles", afirma la presidenta de la Peña Zoiti, Jénnifer Iglesias. Por eso decidieron organizarlos por su cuenta cuando no hubo acuerdo entre las entidades recreativas para hacer el recorrido de cada año, desde la plaza de San Lorenzo a la plaza de toros. Son los miembros de la junta directiva los encargados de conducir las cabezas de los toros. "En la peña hay muchos niños y pensamos en actividades para ellos. Queremos que aprendan la esencia de un peñista, desde la infancia, para hacer cantera", señala Iglesias.

Apenas media hora después, en la plaza de Navarra, las peñas ofrecen a los niños, los días 11 y 12, clases prácticas de capea. Los encargados de impartirlas son alumnos de la Escuela Taurina Oscense, entre ellos los tres conocidos novilleros Jorge Mallén, Ignacio Boné y Porta Miravé, que el pasado fin de semana formaron un histórico cartel.

La clase empezó con una introducción del director de la Escuela, ante la atenta mirada de decenas de niños que esperaban el momento de coger el capote. Los primeros pases de toreo de salón para simular una lidia los dio uno de los alumnos más pequeños, Ángel Mena, que a pesar de corta edad, tan solo 9 años, ya se ha puesto varias veces delante de una becerra. "Está en la Escuela desde los 6. El año que se despidió Padilla en la plaza de Huesca, me dijo: 'Mamá, quiero ser como él'", cuenta su progenitora. Pensó que se le pasaría, pero Ángel persistió en la idea. "Me gusta un montón y ya he toreado becerros. El primero era más alto que yo. Uno se me llevó por delante, pero yo no soy de esos que a la primera revolcada se retira", dice con aplomo. En la feria de San Lorenzo no se pierde una, el desembarque, el sorteo...

En la clase práctica de capea despertaba los olés del público cuando recortaba al falso astado, ayudado en la faena de salón por los jóvenes novilleros, que agarraban los cuernos. Entre ellos, Jorge Mallén. "Lo principal es crear afición. Con estas cosas y muchas más se puede, porque además en Huesca hay bastante interés. Les enseñamos diversas suertes con el capote y la muleta y el toreo de salón, con pitones dirigidos por un compañero, para que tengan un contacto directo con los trastos", explica.

Ricardo Aguín, 'El Molinero', director y profesor de la Escuela, que cuenta con 16 alumnos, ejerció de maestro de ceremonias. "Hemos traído a alumnos de diferentes edades para hacer la clase práctica, algunos que están empezando y otros que lidian las novilladas y están toreando por toda España". La clase mostró lo que es un entrenamiento, la manera de coger los trastos, cómo embisten los toros, el primer contacto con el capote y la muleta...

Entre los que probó suerte, Jesús Sampériz, que a sus 8 años tiene mucha afición. De momento, su contacto con el mundo taurino se limita a ir a las vaquillas, "pero en casa de un familiar que tiene un corral ensayo con el capote", explica. Otros años acude a los encierros infantiles y este se ha decidido por apostar por una actividad más pegada al mundo de la tauromaquia.