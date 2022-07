Darias entrega Guillermo Bernués en Plan la Medalla del Mérito Civil de Sanidad entre aplausos de todo el valle

Todo el valle ha acompañado y ha aplaudido la entrega a Guillermo Bernués de la Cruz Sencilla de la Orden Civil del Ministerio de Sanidad por parte de la ministra Carolina Darias. El médico y coordinador del centro de salud Lafortunada ha recibido el galardón, la máxima distinción y reconocimiento público "que se puede hacer a una carrerea excepcional como la tuya", ha señalado la representante del Gobierno de España. "Además, me consta que pospusiste su fin para e para hacer frente a la pandemia en el medio rural, haciendo una vez más gala de lo que eres, una persona extraordinaria y un profesional sanitario ejemplar", ha añadido.

La entrega de la medalla se ha llevado a cabo en Plan, uno de los municipios que Bernués y el equipo del centro de salud atienden en el valle. El médico ha estado acompañado por su familia, vecinos, amigos y compañeros de profesión, algunos de los cuales han pasado por la zona. En este sentido, el homenajeado ha señalado que médicos y enfermeros rechazan el puesto si tienen que ir a una zona lejana desde Huesca o Zaragoza. "Dicen que no, porque no lo conocen", ha comentado. Por ello, ha dicho que a la hora de hacer la residencia de Medicina de Familia, es importante que la rotación rural también se ofrezca y que pase obligatoriamente por zonas alejadas. "Si no lo conoce no pueden tomar la decisión", ha insistido.

Asistentes al acto en honor de Guillermo Bernués celebrado en Plan DGA

En su discurso de agradecimiento, Bernués ha destacado en que "llevamos años formando a residentes de otras comunidades autónomas, a uno o dos cada año". Según ha dicho, pueden de venir de Mallorca o de Madrid, pero hasta este año no podía venir uno de Aragón. "Este año, en octubre, vamos a tener la primera residente de Medicina de Familia de nuestra Comunidad, una joven de Zaragoza", ha explicado. En su opinión incluso sería conveniente cambiar alguna normada porque este intercambio de conocimientos "es muy importante". "Lo es para nosotros porque ellos traen las últimas novedades en formación y para ellos porque ellos porque se llevan una forma de trabajar, de entender el trabajo que les es de mucha utilizad, ha manifestado.

Guillermo Bernués ha aprovechado la presencia de Darias y de la consejera de Sanidad de Aragón, Sira Repollés, para recordar que "ahora tenemos problemas serios por la falta de médicos y de enfermeras en verano". "Le pediría a la ministra y a la consejera, que ya lo sabe, que dentro de esas medidas que ya se han empezado a tomar para formar más a médicos de Familia se incremente el número de plazas, que vayan a más", ha subrayado.

El médico ha afirmado que el honor que ha recibido "me ha pillado muy, muy por sorpresa y me ha tenido un poco descolocado" y ha destacado que "esta recompensa, a los 40 años de carrera profesional, no hubiera sido posible sin mis compañeras del centro de salud y de Primaria", presentes en el cariñoso acto. Según ha dicho, en todos los proyectos han trabajado juntos y "me han apoyado, porque yo soy muy lanzado": "Este honor se nos hace a todos, y a toda la Atención Primaria".

Para Bernués, es "muy importante" que la Atención Primaria "sea muy visible". "La salud pública es muy importante, como hemos descubierto en estos tiempos que hemos vivido. Ha sido la primera barrera de choque, la entrada al sistema, la que filtraba, derivaba, rastreaba…", ha resaltado.

Carolina Darias ha asegurado que era "un placer estar aquí hoy, en este lugar tan privilegiado del Pirineo aragonés. "Aquí, rindiéndote un merecido homenaje por esos casi 40 años dedicados a una de las labores más gratificantes y más sacrificadas el mundo, como es cuidar a los demás", ha añadido. La ministra ha dicho que Bernués, representa "la esencia de la medicina rural, los valores más genuinos de la profesión y de una relación médico-paciente que es inigualable".

El Gobierno de España, ha recordado Darias, "tiene un compromiso firme con la mejora del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio porque somos conscientes de que nos encontramos en un momento clave, en muchos temas y también en el del reto demográfico". "Este gobierno entiende que la mejor manera de cohesionar y de impulsar la equidad territorial pasa por favorecer, junto con las comunidades autónomas, un ecosistema rural de calidad, incluida la salud, que permita revertir la tendencia y asegurar que las personas puedan tener oportunidades vivan donde vivan", ha señalado.