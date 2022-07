Paula Claver, del centro de salud de Biescas: "Si no se pueden cubrir las vacaciones, se cierran consultas"

El centro de salud de Biescas cuenta con 8 médicos de los 10 que forman la plantilla. Por este motivo, y desde hace unos años, los facultativos tienen que hacer más horas de las que les corresponden para poder ofrecer los servicios sanitarios y si hay permisos por enfermedad o vacaciones, hay que cerrar consultas porque las plazas no se cubren.

La coordinadora de este centro de salud, Paula Claver, explica que en plantilla son 4 médicos de consulta de mañana titulares "y debería haber 6 de atención continuada para cubrir los puntos de Escarrilla y Biescas". En lugar de seis hay tres plazas cubiertas, porque se sacaron otras tres que no se cubrieron, "aunque finalmente hay un contrato para una cuarta persona". También hay que tener en cuenta que de esas ocho personas, "la mitad son mayores de 60 años y dos están reenganchados por segundo año tras la jubilación".

Las consultas de la mañana, desde hace poco más de un año, se pasan a diario, pero cuando hay bajas por enfermedad o vacaciones, "generalmente se tienen que cerrar, es rarísimo que se puedan cubrir". En cuanto a la atención continuada, "desde agosto del año pasado vamos muy mal", reconoce la coordinadora. Muchos días se ha dejado sin cubrir el punto de Escarrilla: "En diciembre, empezaron los problemas para atenderlo y se decidió hacer un patrón fijo de martes a jueves, que es lo que nos dijo la gerencia para no volver loca a la población, pero eso supone que los médicos que hacen guardia los fines de semana y festivos no pueden librar ni sábado ni domingo, y para librar uno, dos tienen que hacer 48 horas seguidas".

La doctora señala que hacen guardias todos, "pero no dan para más". Los dos últimos años han tirado de esfuerzos personales para que no se cierren servicios, pero llega un momento "que no se puede seguir así". La coordinadora es clara: "Si no se pueden cubrir las vacaciones, se cierran consultas y estamos pendientes de si los puntos de atención continuada se dejan abiertos o no".

El verano tampoco pinta demasiado bien, porque la zona de Biescas llega a triplicar o cuadruplicar su población en periodo estival. "Antes teníamos médico de desplazados que atendía a la gente de fuera, pero hace tres años que no y la atendemos en las consultas por la mañana", explica. Esto supone una sobrecarga.

Médicos no hay, "somos conscientes y lo sabemos". Pero también hace un llamamiento para el buen uso de los servicios sanitarios. "No estamos en tiempos de bonanza para atender a todos los desplazados que vienen por cosas que no deberían verse en una consulta médica, como picaduras, moratones, estornudos...". Esto hace que se bloqueen las consultas de Primaria. Además, "se fuerzan urgencias que no son más que un parte de baja, y es por ello que la sociedad tiene que estar concienciada de que ahora no tenemos los medios para poder llenar las consultas", asegura.