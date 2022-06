El Ayuntamiento de Huesca pedirá excusas a la cofradía por usar la imagen de San Lorenzo sin permiso

Ha sido un descuido. El Ayuntamiento de Huesca pedirá oficialmente y por carta disculpas a la Real Cofradía de San Lorenzo por no haberle solicitado autorización para utilizar el busto del patrón de la capital oscense en el cartel de las fiestas laurentinas. Representantes de la hermandad se han reunido este miércoles con el alcalde, Luis Felipe, y la portavoz del grupo municipal socialista, María Rodrigo, para aclarar la situación, que ha provocado malestar entre los cofrades.

Hace seis años que la Real Cofradía, con el acuerdo del Obispado de Huesca, decidió proteger el derecho de imagen del busto de San Lorenzo y registró la efigie para "garantizar el respeto al santo". Debido a ello es necesario pedir una autorización exponiendo el uso que se le quiere dar y presentando un dibujo.

África Moyano, priora de la hermandad, ha comentado que los responsables municipales "no cayeron en la cuenta de que es una imagen protegida y no solicitaron el permiso de uso". "No obstante, nos han dicho que nos enviarán una carta pidiendo disculpas", ha añadido. Una vez recibida, la Real cofradía emitirá un comunicado al respecto.

Aparte de las consideraciones que puedan manifestarse, Moyano ha apuntado que no se irá más allá con esta polémica y en víspera de las fiestas. En todo caso, ha asegurado que es la primera vez que ocurre algo así desde que se registró la imagen. La priora ha comentado que son numerosas las peticiones que se reciben para utilizarla y que este uso se ha denegado en dos ocasiones porque "entendimos que no se ajustaba a lo que es el busto y al respeto que merece".

La decisión de salvaguardar la imagen de San Lorenzo se adoptó al comprobar que se utilizaba como reclamo en cualquier ámbito, desde inmobiliarias a cervezas. El anuncio de un antiguo programa de fiestas con el eslogan ‘Este señor también está buscando coche’ fue lo que llevó a la cofradía a adoptar esta determinación. Además del busto también se registró el uso del nombre de la Real Cofradía de San Lorenzo de Huesca, la medalla y el logotipo de la misma.

La petición para emplear estos símbolos se puede cursar ante la cofradía y ante al obispado, que se asegurarán de que se hace "un uso legítimo". En ningún caso será preciso pagar por utilizarlos.

Encargo directo

El cartel de las fiestas de San Lorenzo 2022 se presentó el martes. En los últimos años, este se elegía tras convocar un concurso público y seleccionar entre las presentadas tres propuestas que se sometían a votación popular. Con la suma de los votos emitidos, a la que se añadía la valoración de un jurado profesional, se escogía la alegoría laurentina.

Sin embargo, en esta ocasión, el equipo de gobierno quería que, tras dos años sin festejos por la pandemia, el cartel fuera "especial" y se encargó directamente al estudio Brosmind, formado por Juan y Alejandro Mingarro, de origen oscense.

El cartel está presidido por un original busto de San Lorenzo, con un aire muy festivo y el color verde de la albahaca. El protagonista está acompañado de elementos que son iconos de las fiestas, "proyectando la alegría e ilusión después de estos dos años tan complicados", explicaron.

Los hermanos Mingarro destacaron la conexión emocional que les une al territorio y la ilusión que les ha supuesto trabajar en el cartel anunciador de estas fiestas, de las que han disfrutado durante años. "Tratamos de llevar todo a nuestro terreno, ya que nuestro trabajo está basado en dibujos en los que están pasando muchas cosas a la vez, con personajes optimistas que casi siempre están caminando", comentaron.