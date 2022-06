Torla pone en marcha este viernes el autobús a la Pradera de Ordesa

A partir de este viernes, 24 de junio y hasta el 11 de septiembre, estará en servicio de forma continuada el transporte en autobús desde Torla a Ordesa, de manera que no será posible acceder en vehículo particular a la Pradera. Esto permitirá una afluencia más ordenada, ya que algún día de este mes ya se ha tenido que cerrar la carretera al completarse el aforo máximo permitido. No obstante, la capacidad máxima en este sector seguirá siendo de 1.800 personas, de forma que los viajes se suspenderán cuando se alcance ese número, por razones de conservación.

El bus funciona en las épocas de mayor afluencia. Ya se puso en marcha del 14 al 17 de abril y ahora estará operativo del 24 de junio al 31 de agosto con un horario más amplio: la primera subida será a las 6.00 y la última a las 19.00, mientras que la última bajada es a las 22.00. Continuará del 1 al 11 de septiembre, pero en este caso solo se podrá subir hasta las 18.00 y bajar hasta las 21.00. Las salidas se realizan cada 15 o 20 minutos desde el parquin de Torla, excepto entre las 6.00 y las 8.00. En esta franja solo saldrá un autobús de subida a las 6.00, 7.00, 7.30 y 8.00.

El calendario se amplía al otoño en vista del número de visitantes. Funcionará en el periodo del 14 al 16 de octubre, del 21 al 23 de octubre y del 28 de octubre al 1 de noviembre.

El billete cuesta 5 euros ida y vuelta y 3,50 en el caso de mayores de 65 años y discapacitados. Es gratuito para menores de 10 años, si se presenta el DNI. Solo de ida o solo de vuelta, se rebaja a 3 euros (2,50 para esos colectivos). Los autobuses disponen de transportín para llevar a los perros, por los que se paga 2 euros en el caso de ida y vuelta y 1 euros si solo se hace un viaje.

Se recomienda adquirir el billete de forma anticipada para evitar aglomeraciones en la taquilla del parquin. Sin embargo, no se pueden comprar 'online', solo en la caseta situada en el aparcamiento y en algunos alojamientos, los situados fuera del casco urbano. Para bajar también venden billetes en el restaurante de la Pradera.

Según el alcalde de Torla, Miguel Villacampa, se está estudiando la posibilidad de la venta por internet, pero reconoce que es "muy complicado". Los días con meteorología adversa, habitual por las tardes en verano en la montaña, el uso baja un 30 o un 40%, y "no nos parece bien que alguien compre el billete, pague y luego no pueda subir". Un riesgo añadido es que otros operadores acaparen los tiques y las personas que se alojan en las proximidades se queden sin ellos.

El servicio lo gestiona el Ayuntamiento a través de Tragsa, que en periodos punta emplea ocho o nueve autobuses para hacer los viajes. "Normalmente no se queda nadie sin subir por la que la imagen de las colas para comprar billetes es puntual, algunos días de agosto", señala el alcalde.

Un estudio encargado por el Parque Nacional como punto de partida para elaborar un plan de movilidad recomendaba extender las rutas lanzaderas de autobús, copiando el sistema de Torla, a otros sectores. También aconsejaba la creación de una plataforma de reservas de entradas para modular la afluencia de turistas, lo que evitaría la saturación en los principales destinos, laminando la avalancha de visitantes y derivándolos hacia otros lugares menos frecuentados dentro de Ordesa.