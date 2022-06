La Policía Nacional detecta en Huesca un grupo dedicado al robo en domicilios

La Policía Nacional ha detectado esta semana en Huesca la presencia de un grupo de delincuentes dedicado al robo en el interior de viviendas que seleccionan, aprovechando sobre todo los periodos vacacionales, y cuyas puertas marcan con pequeños señuelos de plástico o hilos de pegamento para comprobar si sus habitantes están en la ciudad.

En otras ocasiones los delincuentes llaman a los interfonos con alguna excusa o bien escuchan a través de la puerta e incluso pueden llegar a desmontar la mirilla, casos en los que seleccionan el objetivo en el momento, según informa la Dirección General de Policía en un comunicado.

Desde la Policía se aconseja que al llegar a casa se inspeccionen las cerraduras y marcos de las puertas para detectar algo sospechoso, sobre todo cuando se vuelve de vacaciones.

Recomienda además no quitar los marcajes en las puertas, si los hay, y llamar al 091 para que acuda una patrulla de la Policía Nacional que realice una requisa en el inmueble y en el resto del vecindario.

Aconseja también avisar a la Policía Nacional si se encuentra la puerta del domicilio abierta o una ventana rota, en cuyo caso no hay que entrar, y mejorar la seguridad del domicilio con la instalación de bombines con certificado de calidad, doble cerradura de diferentes tipos y marcas, mirillas electrónicas o alarmas de seguridad.

Es también importante no dejar señales visibles de que la vivienda está desocupada y no subir fotos sobre las vacaciones en las redes sociales mientras no se esté en casa.