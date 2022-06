La recreación histórica de Canfranc se traslada a la Estación y Eduardo Salanova reinterpretará el menú del 18 de julio de 1928

La recreación histórica de la inauguración de la Estación de Canfranc lleva dos años sin celebrarse a causa de la pandemia. Pero este año se retoma y además incorpora novedades importantes. Se estrenará como Fiesta de Interés Turístico Regional (declarada el 17 de septiembre de 2020), el acto central se traslada a la nueva zona urbanizada de la Estación y el chef del Espacio N-Venta del Sotón Eduardo Salanova, vecino de Canfranc, realizará una reinterpretación del menú del gran banquete que se ofreció el 18 de julio de 1928. Esta jornada suele contar con más de 2.000 personas de público y unas 400 personas caracterizadas.

Este acto, que se ha convertido ya en el día más importante de Canfranc, llega a su séptima edición “con mucha ilusión”, tal y como ha destacado su alcalde, Fernando Sánchez, porque además se estrena como Fiesta de Interés Turístico Regional. “Es todo un mérito haberlo conseguido en tan poco tiempo”, reconocía en la presentación de la recreación histórica que tendrá lugar el próximo 18 de julio. Otra de las novedades es la ubicación del acto central “que se podrá hacer por fin en la propia estación, en el sitio donde se hizo en 1928”. Esta será la primera vez que se utilizará este espacio, ya que las obras de urbanización todavía no han finalizado. Ese acto principal comenzará a las 12.00, con los discursos, desfile militar, etc. “A nivel logístico, celebrar la recreación en la Estación facilita mucho el tema logístico, porque ya no habrá que cortar el tráfico de la carretera”, explica el primer edil.

Y otra de las grandes novedades será la reinterpretación del menú que se sirvió el mismo día de la inauguración. “Cada año intentamos incluir novedades y este año es ésta, gracias a la colaboración de Eduardo Salanova, vecino de Canfranc y chef en el Espacio N-Venta del Sotón”, uno de los únicos cuatro restaurantes con estrella michelín de la provincia de Huesca, señala Asún Martínez, presidenta de la asociación Canfranc 1928, que organiza este día festivo junto al ayuntamiento.

Dicho banquete fue preparado para 300 invitados y todo se trajo desde Madrid en 6 vagones, dos de ellos frigoríficos. El menú se basó en seis platos: caldo de ave, huevos revueltos con trufas, salmón de Bidasoa frío y salsa tártara, silla de ternera castellana, guisantes con mantequilla, patatas nuevas al horno, capones de Aranjuez y jamón con huevo hilado, ensalada, quesos, melocotón, helado Victoria, pastelería, piña refrescada y café.

El equipo de Espacio N realizará una adaptación de estos platos a la cocina actual, uniendo la cocina tan afrancesada de aquella época con la aragonesa, que es la seña de identidad del restaurante. La comida se servirá en una carpa y los próximos días se informará de los pasos a seguir para inscribirse. Una de las condiciones para acudir a esta comida será ir caracterizado de los años 20-30, “algo muy sencillo, pero en la web de la asociación también se puede encontrar una guía para vestirse”, añade. De hecho, se anima a la gente que vaya a acudir ese día a Canfranc que vaya caracterizada “para dar más ambiente a la localidad y además podrán participar en el acto”.

La recreación histórica se completará con la actuación de la Banda Municipal de Música Santa Orosia de Jaca, una vez finalice el acto central, un mercado de la asociación de Arte y Artesanía de Jaca en el Paseo Marítimo, por la tarde el brindis en la boca del túnel de Somport y la actuación del grupo Seven.

Fernando Sánchez ha indicado que habrá autobús gratuito desde Jaca, para ir a Canfranc por la mañana y regresar por la tarde, y que los aparcamientos se ubicarán en la zona urbanizada de la estación.