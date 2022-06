El IES Sierra de Guara de Huesca gradúa a la primera promoción de especialistas en ciberseguridad

Paso a paso, la ciudad de Huesca aspira a convertirse en un referente nacional en ciberseguridad. Y el último granito de arena lo ha puesto el IES Sierra de Guara, que acaba de graduar a la primera promoción del nuevo curso de especialización en 'Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información', un campo con cada vez más salidas laborales.

En total, 15 alumnos y alumnas han superado este curso de 30 semanas. Entre ellas, Ana Escartín. Ella realizó estudios de programación y cuando le comentaron que se ofertaba una especialización en un campo de la ciberseguridad, no dudó en apuntarse para complementar su formación. "Hay cosas que para mí han sido nuevas y otras han reforzado así que ha sido muy útil porque me ha dado una perspectiva muy diferente al que tenía del mundo de la programación", resume. Y confía en que este esfuerzo "sirva de algo" ya que está desempleada. "A todas las empresas que se relacionen con la administración se les va a exigir tarde o temprano una persona responsable en ciberseguridad", señala.

También ha recibido su diploma Jorge Garvín, que estudió primero un ciclo de grado en Sistemas Microinformáticos y Redes y posteriormente el superior de Sistemas de telecomunicaciones e Informáticos. "Al acabar, nos animaron a hacer este curso porque no había muchas cosas de formación en ciberseguridad en España", recuerda. Se inscribió con varios compañeros y su balance es positivo "porque te forman en algo más especializado que los ciclos, no tiene prácticas y por tanto es mucho más ligero para gente que ya está trabajando, y además solo dura un año", resalta. De hecho, él lo ha podido compatibilizar con su actividad laboral. En su caso, también espera que le abra más puertas "porque hay empresas que buscan perfiles formados en ciberseguridad y al ser una titulación oficial, tiene más peso que otros cursos".

Entrega de diplomas del la primera promoción del curso de especialización en ciberseguridad del IES Sierra de Guara de Huesca. Javier Navarro

La misma esperanza tiene Bianca Dan. Tras realizar el grado superior en Desarrollo de aplicaciones web, quiso "probar" este curso y ha acabado muy satisfecha. "Me gustaba la programación y pensaba que tocaríamos algo de eso, pero al final la mayoría era sobre redes y como tampoco tenía tanta experiencia en ese campo, me ha venido muy bien y he aprendido bastante", afirma. Espera que las empresas valoren ese esfuerzo "porque a pesar de los estudios que tengo, la mayoría te piden dos años de experiencia mínimo, pero si no te contratan, nunca vas a poder tenerla", lamenta.

David Torralba ha sido el tutor del curso y agradece la apuesta que hizo el Gobierno de Aragón por implantarlo en el IES Sierra de Guara (también está en otro centro de Zaragoza) "porque es el nivel más avanzado dentro de la Formación Profesional y se trata de dar una visión global relacionada con la ciberseguridad con módulos muy técnicos, un campo que tiene mucha demanda profesional", subraya.

De hecho, están estableciendo contactos estrechos con el parque tecnológico Walqa ya que "casi todas las empresas tienen relación con la ciberseguridad porque se dedican específicamente a ese sector o porque necesitan tener expertos para proteger sus accesos y su información". Muchas de las compañías han llamado ya al centro para preguntar por los perfiles de los alumnos.

El IES Sierra de Guara ya prepara una nueva edición para el próximo curso y anima a los interesados a acercarse al centro a solicitar cualquier información. Se puede acceder desde varios ciclos de grado superior relacionados con la familia de la informática y las comunicaciones (Administración de sistemas informáticos en red, Desarrollo de aplicaciones multiplataforma, Desarrollo de aplicaciones web, Sistemas de telecomunicaciones e Informáticos y Mantenimiento electrónico).