"Es una gran oportunidad para los de aquí que Huesca se quiera posicionar como una ciudad referente en ciberseguridad"

Daniel Mateos es un joven técnico informático de Huesca que trabaja en una empresa que aplica la ley de Protección de Datos "pero yo no soy delegado y me faltaría conocer mejor la parte más teórica, por eso me parece muy interesante", afirma. Él es uno de los alumnos y alumnas que han comenzado este viernes el posgrado en Protección de Datos en el parque tecnológico Walqa, la segunda acción incluida en el Programa de Ciberseguridad que impulsan el Ayuntamiento de Huesca y la Universidad de Zaragoza.

"Para los de aquí es una una gran oportunidad que Huesca se quiera posicionar como un referente en materia de ciberseguridad porque es un campo que hasta hace unos años no se sabía muy bien qué era y ahora está avanzando muy rápido", ha reconocido este joven alumno, para quien ha sido "otro punto a favor" que este curso esté respaldado por la Universidad de Zaragoza ya que "le da más categoría y más confianza a la hora de asistir a las clases por el nivel del profesorado".

Más información Huesca se reafirma como ciudad referente en ciberseguridad y formará a 20 expertos

Entre los inscritos hay perfiles muy distintos que van desde técnicos de la administración, a informáticos, gestores o juristas. Precisamente otro de los alumnos es Daniel Luna, de Zaragoza. Es licenciado en Derecho pero trabaja en el campo de la protección de datos y por ello está "muy interesado" en hacer un curso específico de delegado. "La ciberseguridad es un tema muy importante y un campo complejo para un perfil técnico de informáticos aunque también afecta al derecho", opina.

Al acto de inauguración del posgrado han asistido la vicerrectora del Campus de Huesca, Marta Liesa, el director del Parque Tecnológico Walqa, Luis Correas, y la concejala de Tecnologías y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Huesca, Cristina de la Hera. Han acompañado a los profesores de la universidad José Félix Muñoz, coordinador de este nuevo curso, y Fernando Tricas, responsable del programa formativo que se desarrollará en sesiones semanales cada viernes, hasta el mes de junio.

Este título propio de la Universidad de Zaragoza, que desarrolló una primera edición en 2019 en Huesca, antes de tener que paralizarse con motivo de la pandemia, tiene como objetivo formar a profesionales de la empresa y del sector público en la gestión y supervisión de los tratamientos de datos de carácter personal, incluyendo tanto la normativa como los estándares de seguridad y auditoría que le afectan. Su realización permite, además, acceder directamente al examen para la acreditación nacional como delegado de protección de datos para desarrollar esta labor en administraciones públicas o entidades de derecho privado. En esta nueva etapa, el Parque Tecnológico Walqa acogerá la formación sobre aspectos técnicos y la Facultad de Derecho de Zaragoza desarrollará la relacionada con contenidos jurídicos.

José Félix Muñoz Soro, que coordina el Laboratorio Jurídico-Empresarial de Unizar en Huesca y trabaja en este campo en la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (Araid), ha destacado la importancia de esta formación "porque cada vez se manejan más datos personales, le da más importancia en el día a día de las empresas y hay una regulación mas detallada sobre todo en Europa, porque en otras zonas del mundo la intimidad no se protege pero aquí sí consideramos que es un derecho muy importante". Todo ello genera que se hagan continuamente muchas preguntas en las empresas sobre la información que tienen que pedir, cómo manejarla o qué medidas de seguridad deben tomar "y lo que pretendemos es crear esta cultura de la protección de datos y completar el vacío que hay porque los grados universitarios tradicionales no la incluyen al ser una legislación muy nueva".

El Programa de Ciberseguridad de Huesca ha abierto este viernes el postgrado en Protección de Datos en Walqa. Verónica Lacasa

Mientras, la vicerrectora del Campus de Huesca ha valorado que el curso está homologado por la Agencia Española de Protección y ofrece "muchas salidas profesionales". Y se ha mostrado convencida en que esta alianza entre el Ayuntamiento, Walqa y la Universidad "posicionarán a Huesca como un elemento importante en las altas tecnologías de la información y la comunicación", ha resaltado Marta Liesa.

Por su parte, Cristina de la Hera, ha recordado que "hace más de dos años vislumbramos desde el Ayuntamiento que en este contexto con tal cantidad de información digital que nos rodea en la vida diaria y en las empresas era necesario una buena seguridad y hemos convertido esa necesidad en una oportunidad para convertir a Huesca en un referente de la ciberseguridad". Además, ha recordado que también tienen un convenio con el Ministerio del Interior para formar a la Policía Nacional y la Guardia Civil en la lucha contra la ciberdelincuencia.