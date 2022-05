La portavoz de Somontano En Común en la Comarca Marí Martínez renuncia como consejera por motivos laborales

La portavoz de Somontano En Común en la Comarca de Somontano de Barbastro, Mari Carmen Martínez, no seguirá como consejera comarcal al concurrir a un proceso de selección de personal en esta entidad. La participación en dicho proceso concursal no obligaba la renuncia a este cargo político, a menos de que al final del mismo, se aprobara la plaza, cuando entonces sí que sería incompatible según la normativa de la Comarca. No obstante, la concejal del Ayuntamiento de Hoz – Costean y única representante de la formación de izquierdas en la Comarca ha decidido por motivos éticos no seguir como consejera “por considerarlo más adecuado”.

“En este tiempo he procurado aportar lo que creía que mejoraba los servicios y las áreas de competencia comarcal”, señala Martínez la que ha sido portavoz en este mandato, que seguirá ligada a la formación En Común como concejal del Ayuntamiento de Hoz – Costean.

Entre otros asuntos planteados por la consejera en cuestiones sociales y de despoblación, cabe subrayar que en su última intervención de Mari Martínez en el pasado consejo comarcal de abril sirvió para arrancar un compromiso institucional de la Comarca para rechazar la colocación de placas fotovoltaicas sobre las láminas de agua del pantano de El Grado, como plantea el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Somontano en Común decidirá en los próximos días entre las dos concejales que tiene en la comarca para sustituir a la actual portavoz, Marisol Cáncer, en el Ayuntamiento de Barbastro, o Pilar Garcés, en el Ayuntamiento de Peraltilla.

La renuncia de la portavoz de Somontano en Común es la segunda que se produce en este mandato tras la del portavoz de Ciudadanos tanto en el Ayuntamiento de Barbastro como en la Comarca, Luis Domínguez, quien fue sustituido por Pilar Lleyda, alcaldesa de Estadilla. Antes, otra consejera de la formación liberal, la alcaldesa de Azlor, Montse Galindo, dejó su cargo cumpliendo así el pacto inicial de mandato con su sustituto el concejal de Lascellas Luis Abizanda, concejal del Ayuntamiento Ponzano – Lascellas.