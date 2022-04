Lambán elogia los éxitos del autogobierno tras "siglos de maltrato" a Aragón

El presidente de Aragón elogió este viernes en Huesca los logros conseguidos gracias al autogobierno, que le han permitido vivir "un momento radiante", después de "siglos de maltrato por parte del Gobierno de España". Javier Lambán se felicitó porque hace 40 años la Comunidad Autónoma pudiera "tomar las riendas de nuestro porvenir" y conseguir unos avances que calificó de espectaculares.

Echando la vista atrás, el presidente recordó cómo los aragoneses "miraban con envidia" a los vecinos vascos y catalanes, a los que había tratado mejor el Gobierno de Madrid en todos los regímenes. "A nosotros nos han ido bien la democracia y la autonomía", señaló en el discurso del acto de celebración del 23 de abril en el Museo de Huesca.

En presencia de representantes de la vida política y social oscense, el presidente dijo que la provincia, donde está la esencia más directa del Reino de Aragón, el aragonesismo ha estado muy arraigado y es donde se vivió con más alborozo la recuperación de las instituciones autonómicas en 1978 y la aprobación del Estatuto en 1982. De Ayerbe era el primer presidente provisional de la Diputación General de Aragón, Juan Antonio Bolea Foradada; y de Canfranc, el primero autonómico, Santiago Marraco. Por ello, celebrar en Huesca los 40 años del Estatuto de Autonomía tiene un especial significado, según Lambán.

Entre los logros de su mandato en la provincia, "con la que me he volcado", citó el plan de depuración del Pirineo, que tras una larga demora tiene la mitad de los proyectos en marcha y estará ejecutado en 2024; o las inversiones en el sector de la nieve. Desde 2016, Aramón ha invertido 44 millones en sus pistas, y de los fondos europeos destinados al turismo llegarán 60, la mayor parte para la unión de estaciones, "un esfuerzo hecho desde la autonomía que no hubiera sido posible desde un estado centralista".

A esta lista se unen 18 proyectos empresariales de interés autonómico generadores de 6.500 empleos, entre ellos la plataforma logística de Ponentia en Tamarite de Litera, de la que Lambán hizo mención expresa.

También citó las 29.000 hectáreas de regadío, más de la mitad en Huesca, respaldadas por el Ejecutivo autonómico, "haciendo casi realidad el viejo sueño de Joaquín Costa de poner en regadío los irredentos Monegros".

Para los próximos 40 años, entre las tareas pendientes, se refirió a la mejora de la sanidad pública, de la FP, de las infraestructuras y del sector agroalimentario, tan importante en el Alto Aragón. Precisamente Lambán se encontró a su entrada al museo con una protesta ciudadana para reclamar la construcción del centro de salud del Perpetuo Socorro.

Otro reto son las energías renovables. No eludió la contestación existente en algunas zonas de la provincia contra los grandes parques solares. Una cosa es la necesidad de las renovables y otra que sea a costa de acabar con los paisajes o el regadío, comentó. "La DGA usará los mecanismos a su alcance para ser lo más restrictivos posibles, sin vulnerar la legalidad", apostilló.

Con los Juegos Olímpicos, "sin amigos en Cataluña"

Y no podía faltar, a pocos días de su cita el 25 de abril con el Comité Olímpico Español, el Gobierno de España y la Generalitat la mención a los Juegos Olímpicos de Invierno, y más estando en la provincia de Huesca, donde tendrían lugar buena parte de las pruebas. El Gobierno aragonés se mantendrá "firme", reiteró, para conseguir una candidatura en igualdad. "Que nadie se equivoque, a la hora de plantear los Juegos, a la hora de librar nuestra batalla particular para que sean equilibrados, en Cataluña no tenemos ningún amigo", dijo en su discurso para cerrar el acto, en el que estuvo acompañado por el vicepresidente Arturo Aliaga y los consejeros de Educación, Economía y Ciudadanía.

El Sobrarbe, protagonista

Lambán fue el encargado de entregar la Medalla al Mérito Social concedida a la asociación Zona Zero de la comarca de Sobrarbe, un producto turístico y deportivo de éxito basado en la recuperación de senderos tradicionales. Rafael Bergua, su presidente, agradeció el apoyo recibido durante estos años por los alcaldes de la comarca, muchos de los cuales asistieron al acto, junto a fundadores y colaboradores de la entidad. También recordó a los voluntarios, que han invertido "miles de horas" en limpiar los caminos recuperando y redescubriendo "un enorme patrimonio natural" formado por 1.200 kilómetros de sendas.

Para ello ha sido fundamental, según Bergua, "la complicidad" de los ganaderos, la presión "en positivo" de las organizaciones ecologistas, el esfuerzo de los cazadores por hacer su actividad compatible con las deportivas y la implicación de ganaderos y agricultores.

La Zona Zero es un símbolo para una comarca que camina por la senda de un modelo turístico sostenible. El destino, mencionó el presidente de la asociación empresarial que la sustenta, a veces juega a favor, y el hecho de no contar con pistas de esquí les obligó a buscar soluciones de desarrollo alternativas. Hasta Javier Lambán aludió a que los senderos se han convertido en la nieve del Sobrarbe.