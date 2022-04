El Ayuntamiento de Albelda rebate con informes y corrige la denuncia por la destrucción de un yacimiento íbero

El Ayuntamiento de Albelda ha manifestado este viernes que la denuncia realizada por dos asociaciones culturales sobre la destrucción de un yacimiento íbero-romano por las obras de explanación para construir el secadero de jamones carece "de rigor y, además desinforma". El Centro de Estudios Literanos y la Asociación de Amigos del Parque Geológico aseguraron esta misma semana que las máquinas habían arrasado un filón con vestigios de dicha época denominado Les Corques. El Gobierno de Aragón y el consistorio negaron su existencia.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento quiere precisar, no obstante, que en el expediente municipal que se tramitó para la construcción de esta industria, 'Modificación aislada PGOU Suelo Urbanizable delimitado de uso industrial Secadero de Albelda”, constan tres informes relacionados con el ámbito patrimonial-cultural referido al sector y en todos ellos se afirma que "no se conoce patrimonio paleontológico o arqueológico de Aragón que se vea afectado por este proyecto, no siendo necesaria la adopción de medidas concretas" en ninguna de estas materias. Estos informes fueron emitidos por la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Huesca y por el Servicio de Prevención y Protección de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón.

Además, el Ayuntamiento de Albelda considera necesario "aclarar y corregir" los escritos vertidos por parte de las dos asociaciones, que aseguran la destrucción del yacimiento de les Corques II, y de los datos que suministra el Centro de Estudios Literanos, "repletos de imprecisiones".

El consistorio manifiesta que la ubicación del yacimiento catalogado y registrado que denuncian las referidas asociaciones, Les Corques II ," no coincide en absoluto con la zona del Sector Secadero. "Según las coordenadas suministradas por ese mismo centro, ese está está ubicado en el Polígono 2, parcela 332 del término municipal de Albelda, a unos 900 metros del lugar donde se realizan las obras", precisa el comunicado. "El otro yacimiento, denominado Les Corques, "se encuentra también fuera del ámbito unidad del Sector Secadero, ya que "se sitúa en la parte norte y ni siquiera colindante", añade la nota.