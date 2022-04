Sonora pitada de los vecinos de Ayerbe al obispado por la propiedad de su ermita

Un centenar de vecinos de Ayerbe han viajado este domingo hasta Huesca para concentrarse frente al obispado al grito de "Lo que ha pagado el pueblo, que sea para el pueblo". El acto de protesta, convocado por la Plataforma Ciudadana En defensa de la propiedad Virgen de Casbas, ha incluido una sonora pitada de varios minutos prueba del malestar vecinal por el conflicto por la titularidad del templo que les enfrenta a la diócesis.

El Juzgado nº 1 de Huesca le otorgó la propiedad al obispado pero el Ayuntamiento tiene recurrida la sentencia ante la Audiencia Provincial, que todavía no ha resuelto. Pese al fallo judicial, los vecinos no olvidan que la ermita de Casbas fue construida por el concejo a principios del siglo XVIII, como consta en un documento de 1750, y por eso aparece el escudo de Ayerbe en el retablo y en el frontal del altar. Está registrada en el inventario municipal desde los años 70. Fue en 2017, al finalizar las últimas obras, cuando el Ayuntamiento intentó la inmatriculación y el obispado lo demandó.

"Desde su construcción, todos los gastos de reconstrucción y mantenimiento, incluidos agua y luz, han sido pagados por el ayuntamiento", reza el manifiesto leído en la concentración. Los consistorios municipales de Ayerbe y de la localidad vecina de Biscarrués se han adherido a la plataforma, que ya ha recogido más de 800 firmas de apoyo.

El Ayuntamiento ha respaldado la concentración con la presencia del alcalde, Antonio Biescas, y algunos concejales. José Luis Gállego, portavoz municipal del PSOE, ha dicho que se seguirá luchando con todos los recursos al alcance hasta conseguir que la justicia les dé la razón. "Llevamos más de 30 años invirtiendo en la ermita. Hemos destinado en ayudas públicas más de 600.000 euros. No me canso de repetir que si no hubiera invertido el Ayuntamiento ese dinero, no estaríamos hablando de la propiedad de la ermita de Casbas porque sería una ruina y nadie la querría. No entendemos por qué ahora el obispado viene a reclamar algo de lo que nunca se ha acordado", ha declarado, destacando el valor cultural y patrimonial pero también el sentimental. El templo es conocido como 'La Capilla Sixtina' del Alto Aragón por el interés de sus pinturas murales.

Gállego ha recordado la interposición de un recurso ante la Audiencia provincial, "porque no entendemos la sentencia". "Se han obviado pruebas documentales muy importantes y queremos que la apelación, muy bien fundamentada, llegue a revertir la situación, que para nosotros no es justa". La relación con el obispado es, ahora mismo, "a través de nuestros abogados", ha matizado.

El portavoz de la plataforma, Ricardo Javierre, ha aclarado que la intención del colectivo es que se sigan celebrando allí todos los actos litúrgicos como hasta ahora, "una comunión entre todos", pero la actitud del obispado "parece que es otra". "Para devotos y no devotos, cristianos y no cristianos, es una ermita a la que se le tiene mucho cariño, desde siempre. Estamos muy agradecidos porque el pueblo se movilice". Desde Semana Santa hasta octubre, el Ayuntamiento hace visitas guiadas los fines de semana, y también previa reserva.