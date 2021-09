Ayerbe decide recurrir la sentencia de la ermita con los votos del PSOE y de un concejal del PP

El Ayuntamiento de Ayerbe está dispuesto a agotar todas las vías legales a su alcance para que se le reconoce la propiedad de la ermita de la Virgen de Casbas. El alcalde convocó en la noche del miércoles un pleno extraordinario para debatir la sentencia que otorgó la titularidad al obispado de Huesca. Los concejales, de forma mayoritaria, apoyaron la presentación de un recurso ante la Audiencia de Huesca. Los seis del PSOE votaron a favor, lo mismo que uno del PP, mientras que otro otro edil popular se abstuvo.

La semana pasada, el Juzgado de Instrucción nº 1 dio la razón a la diócesis en la demanda que interpuso contra el Ayuntamiento de Ayerbe después de que este inscribiera la ermita a su nombre en el catastro. El juez otorgó a la Iglesia la propiedad de la conocida como la ‘Capilla Sixtina’ del Alto Aragón por sus valiosas pinturas murales del siglo XVIII.

Según la sentencia, el obispado y la parroquia han logrado acreditar que "desde tiempo inmemorial" han llevado a cabo actos que reflejaban gráficamente el dominio de la Iglesia sobre el santuario y que las acciones ejercidas durante más de un siglo por los distintos párrocos, vicarios y obispos "lo han sido a título de dueño y han determinado que cualquier acción de terceros lo era bajo su autorización y beneplácito".

El alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, ha asegurado este jueves que contando con el respaldo del pleno el Ayuntamiento agotará todas las vías legales, incluso la del Tribunal Supremo. Reprocha a la diócesis que la haya reclamado "cuando ha estado arreglada". "Si no fuera municipal, no nos hubiéramos metido en una inversión de 600.000 euros". Justifica el recurso porque la sentencia obvia mucha de la documentación aportada y no tiene en cuenta las declaraciones de sus testigos. "El fallo no refleja la realidad", asegura Biescas.

Interior de la ermita de Casbas, cuyas paredes están decoradas con frescos del siglo XVIII. Rafael Gobantes

El Ayuntamiento de Ayerbe, defendido por los servicios jurídicos de la Diputación, demostró en el juicio que el santuario llevaba inscrito en el inventario municipal en 1977, tiempo suficiente para obtener la usucapión (adquisición de una propiedad por posesión continuada durante más de 30 años). También aportó pruebas de las numerosas obras de mantenimiento y restauración acometidas desde 1979 y financiadas por el consistorio con ayuda del Gobierno de Aragón y de la Diputación de Huesca. Y además, era el único poseedor de la llave de acceso a la ermita.

La otra parte argumentó que el santuario, las viviendas anejas y las dependencias de la cofradía pertenecían a la Iglesia "desde tiempos inmemoriales". Aportó como pruebas una declaración en el Boletín Oficial Eclesiástico de 1865; que ya aparecía como propiedad eclesiástica en un registro fiscal de edificios y solares del Ayuntamiento de 1929; y los permisos concedidos en los últimos años al consistorio y a la Comarca de la Hoya para poder realizar grabaciones o visitas guiadas.

No es el único contencioso judicial por esta cuestión abierto en la provincia de Huesca. El Ayuntamiento de Alberuela de Tubo se enfrenta al Obispado de Huesca por la propiedad de la ermita románica de Nuestra Señora del Castillo. El juicio se celebró en mayo y está pendiente de sentencia. Además, la Audiencia Provincial debe resolver el recurso de apelación contra el fallo que dio la razón al Obispado de Barbastro-Monzón en el litigio con el Ayuntamiento por la iglesia de Plan. Este tribunal ya se reunió a principios de verano para votación y fallo pero todavía no se hecho público.