Los valles de Tena y Benasque se quedan fuera del reparto de las sedes olímpicas

El problema del reparto de las sedes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 no es solo entre Aragón y Cataluña. El acuerdo técnico remitido por el COE al Gobierno de España y a los gobiernos autonómicos deja fuera a una parte importante del Pirineo aragonés. De las seis disciplinas que se quedan en la Comunidad, la ciudad de Zaragoza concentraría la mitad, todas las de patinaje (artístico, de velocidad y en pista corta), además de la ceremonia de inauguración o la de clausura. Las otras tres se desarrollarían en el valle del Aragón, con el curling en Jaca y el biatlón y el esquí de fondo en Candanchú. Sin embargo, la mayor estación de esquí de Aragón, Formigal-Panticosa, se quedaría sin poder alojar pruebas, al igual que Cerler, ya que el esquí alpino se disputará en La Molina-Masella y las disciplinas acrobática y de snowboard, en el valle de Arán.

Al margen de la polémica política, los informes de los miembros aragoneses de la comisión hablan de un reparto "adecuado" desde el punto de vista deportivo (seis disciplinas y 54 pruebas en Aragón y cuatro deportes y 44 competiciones en Cataluña). El documento no menciona a los valles de Tena y Benasque, pero los mismos técnicos no lo dan todo por perdido. El acuerdo del COE no concreta la sede del esquí de montaña, al no ser aún una disciplina olímpica (lo será en 2026 en Milán-Cortina d'Ampezzo), y es aquí, dicen, donde Formigal-Panticosa, podría tener opciones. Su rival sería el valle de Bohí, al que los medios catalanes dan como probable escenario.

En cuanto a la estación de alpino del valle de Benasque, su opción podría pasar por convertirse en subsede del snowboard o el esquí acrobático, que se celebrarían en Baqueira-Beret, en el vecino valle de Arán.

La filtración del acuerdo el pasado viernes, confirmado este lunes por el COE, ha provocado inquietud en los dos valles aragoneses que se ven fuera de la candidatura olímpica. El malestar ha ido creciendo a medida que se han ido ratificando las sedes y se han visto excluido de la posibilidad de participar. Cabe recordar que Formigal-Panticosa es la segunda estación más grande del país, con 182 kilómetros esquiables, por delante de las estaciones de esquí de La Molina y Masella (enlazadas por un telecabina y telesillas y con forfait conjunto), con 146 km de pistas

En las dos estaciones, el grupo Aramón realizó esta temporada una inversión de 20 millones de euros en nuevos telesillas que amplían su dominio hacia otros valles. Sus pistas son escenario tradicional de competiciones deportivas. Este mismo fin de semana, Cerler fue punto de encuentro de los riders más jóvenes en la modalidad de freestyle o esquí acrobático. Y la estación de Formigal-Panticosa acogió la quinta edición de los Campeonatos de España de Master, Memorial Carlos García 'Chapi'.

Un alto cargo técnico del COI visitó el pasado mes de enero las instalaciones deportivas donde podrían desarrollarse las pruebas con objeto de evaluarlas. Su viaje comenzó por las estaciones del valle del Aragón, Candanchú y Astún, y también estuvo en Jaca, Formigal y en Zaragoza.