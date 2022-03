Los institutos de Huesca no tienen espacio para absorber a los alumnos del Pirámide

Los directores de los tres institutos públicos de Secundaria de Huesca reconocen que los alumnos residentes en la capital oscense, como ha apuntado el consejero de Educación, Felipe Faci, deberían estudiar en los centros ubicados en la ciudad, en lugar de, en el caso de los colegios Alcoraz y Pedro J, Rubio, tener que desplazarse hasta el IES Pirámide, a 5 km del casco urbano, y depender del transporte escolar. El único obstáculo existente para evitar que estos escolares, alrededor de 80 o 90 nuevos cada curso, tengan que viajar a diario es que no hay espacio en las instalaciones actuales.

El problema surgido en enero de 2021, tras la decisión de la empresa de transportes Avanza de recortar a la mitad el número de vehículos para trasladar a los alumnos de la capital oscense (más de 500), hasta el IES Pirámide, ha sacado a luz una situación anómala que llevaba larvada muchos años. A medio plazo (curso próximo) se plantea licitar de nuevo el servicio para evitar que los escolares desplazados desde Huesca tengan que esperar 40 minutos en el centro, a la entrada o a la salida de las clases. Más a futuro, el consejero ha planteado que los escolares estudiantes oscenses se matriculen en los institutos de la ciudad.

"O se construye algo para que esos niños puedan quedarse en Huesca o no es posible, porque no hay sitio material"

El primer paso ha sido otorgar al Alcoraz la doble adscripción, de manera que las familias pueden elegir entre el IES Pirámide y el IES Ramón Cajal. Este último, en el casco urbano, ya ha recibido cinco solicitudes de matrícula para el curso que viene. "No es un número significativo", reconoce con alivio el director, José Ramón Serra. "Si la propuesta es trasladar a los escolares del Pirámide a los institutos de Huesca, en estos momentos eso es inviable", señala Serra. "O se construye algo para que esos niños puedan quedarse en Huesca o no es posible, porque no hay sitio material", apostilla.

El centro, el más antiguo de la ciudad, tiene 925 alumnos y "está al máximo de posibilidades". Tanto es así, que hasta la biblioteca se utiliza para dar clases. A mediados de diciembre empezaron las obras para añadir una planta más al edificio adosado al polideportivo. Se trata de ganar tres aulas-taller y dos almacenes para que los estudiantes tengan cierta holgura. Está previsto que la ampliación finalice a principios del verano. Se reciben 160 escolares nuevos cada año.

Fernando Sanz, director del IES Lucas Mallada, apunta que este problema "se tenía que haber abordado hace muchos años en Huesca capital". En su opinión y atendiendo a los ejercicios económicos del departamento de Educación "se construyen más infraestructuras educativas en las otras dos provincias que en esta". "Creo que es de sentido común que los alumnos que viven en Huesca estén escolarizados en Huesca y, más allá de eso, es una cuestión de espacios y de inversión", manifiesta.

Sanz asegura que en los solares de los institutos de la capital oscense "hay disponibilidad de metros cuadrados para ampliar allí donde hay espacio en lugar de construir un centro nuevo". En todo caso, señala que esto es algo que hay que hacer con estudio y planificación, ya que "no es posible de hoy para mañana". El Lucas Mallada, el más pequeño de los tres existentes en Huesca, tiene 520 alumnos. entre 80 y 90 son nuevos cada año. "Ahora estamos, como creo que todos los institutos de la ciudad, ajustados a lo que tenemos, es más, pasando un poco de apreturas y a fecha de hoy algún grupo se podría asumir, pero no creo que pudiera ser el colchón para solucionar el problema del transporte del Pirámide", asegura el director.

Junto al Lucas Mallada está el IES Sierra de Guara. Su director, Tobías Ortega, afirma que "hay que adoptar alguna solución que resuelva toda la problemática que existe con el alumnado del IES Pirámide en función de lo que la dirección provincial y la consejería de Educación nos planteen". Este centro, que recibe alumnos de los colegios San Vicente y Sancho Ramírez, imparte Secundaria y FP y cuenta con 1.200 alumnos.

Como el Lucas Mallada, se construyó a principios de los años 80 del pasado siglo, cuando a su alrededor todo estaba si urbanizar y lo que había eran huertas. En 1993 se amplió con un nuevo edificio y ahora espera una nueva obra para poder desechar las cuatro aulas prefabricadas que permitir impartir clases a todos los alumnos matriculados. Tobías Ortega, además de la preocupación por el inicio de estos trabajos, muy necesarios, manifiesta también su inquietud por la situación de los estudiantes del IES Pirámide, ya que "es un problema de la comunidad educativa de Huesca".

El director del Pirámide, Fernando Mur, afirmó que "no puede ser que un centro de la capital dependa al cien por cien de alumnos transportados, que escolares que están a 3 o 4 minutos de un instituto deban coger un autobús 50 minutos antes en una ciudad como Huesca". Según dijo, está de acuerdo en que se "busquen alternativas a largo plazo".

Por otra parte, la diputada autonómica Pilar Cortés reivindicó una solución al problema del Pirámide para que cuando llegue el momento de hacer la matrícula el transporte no sea un condicionante para la elección.