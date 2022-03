Educación plantea llevar a alumnos del Pirámide de Huesca a otros institutos por el problema del transporte

El consejero de Educación, Felipe Faci, reconoció ayer en Huesca que el problema del transporte escolar del IES Pirámide es «difícil de solucionar a corto plazo» porque «no se puede contratar algo que no existe porque no hay medios para contratar ese servicio».

Según dijo, lo que hay que hacer es «no depender del transporte escolar». «Es decir, que los alumnos de Huesca ciudad se escolaricen en los institutos de la capital oscense, algo que ya se ha empezado a llevar a cabo». De hecho, los escolares del Alcoraz (infantil y primaria) ya han comenzado a solicitar plaza en el IES Ramón y Cajal para el curso que viene porque ya cuenta con la doble adscripción.

Este centro es el de referencia para los alumnos transportados pero las familias ya pueden elegir llevar a sus hijos al Ramón y Cajal, en el casco urbano, o al Pirámide, a 5 km de la ciudad y para el cual es necesario el transporte. El Pedro J. Rubio, el otro colegio de Huesca que deriva a sus escolares al instituto situado cercano a Cuarte (barrio rural), solo tiene esta alternativa para el curso próximo, ya que no tiene la doble adscripción.

De los alrededor de 600 estudiantes matriculados en el Pirámide, unos 80 proceden de Huesca, según indicaron desde el Departamento de Educación. El resto, llega de localidades próximas.

Desde enero de 2021, el transporte escolar de Huesca la IES Pirámide se recortó a la mitad en lo que se refiere al número de autobuses. La empresa, Avanza, alegó que el coste se había incrementado considerablemente y Educación informó a las familias de que no se podía hacer frente a esas cantidades económicas. La solución se pospuso para el inicio del curso siguiente y se establecieron dos turnos de viaje.

Más de un año después, el problema no se ha resuelto y los alumnos tienen que aguardar entre 35 y 40 minutos ya se a la entrada o a la salida de las clases. Esta situación ha obligado a reorganizar los horarios de las familias y ha provocado situaciones de conflicto durante los tiempos de espera, sobre todo entre los alumnos de menor edad.

Una alternativa

El pasado enero, el consejo escolar del centro cuestionó que familias de Huesca se vieran obligadas a llevar a sus hijos a un instituto «hacia el que tienen que salir como mínimo 50 minutos antes de empezar las clases». Asimismo, planteó si había llegado la hora de construir un nuevo instituto en la capital oscense. «La ciudad ha crecido en las dos últimas décadas y los centros educativos siguen siendo los mismos; mientras que para infantil y primaria sí se ha hecho uno nuevo (el Pirineos-Pyrénées) así que si el traslado al IES Pirámide no es sostenible, tendría que plantearse una alternativa», se apuntó.

El consejero de Educación explicó ayer que se trata de un tema «de disponibilidad de autobuses». Manifestó que la situación tiene al departamento «preocupado y ocupado, pero no podemos contratar algo que no existe». Según dijo, la empresa decidió retirar los autobuses «porque no le era rentable esa explotación. «Me reuní con ellos y la solución es difícil a corto plazo, aunque a medio plazo se resolverá», añadió Felipe Faci.

La APA del Pirámide ha realizado protestas y se ha reunido con representantes de distintos partidos políticos. PP, Cs y Vox efectuaron preguntas sobre la situación del transporte escolar del centro en las Cortes de Aragón.

En el pleno del 2 de marzo, se aprobó por unanimidad una propuesta del PP para que el alcalde, Luis Felipe (PSOE), gestione ante el Gobierno de Aragón una solución al problema. Esta semana está previsto que se celebre una reunión en Zaragoza para abordarlo. Asistirán representantes de las familias, Educación y el Ayuntamiento.