Ucranianos en Huesca: "Mi marido quiere volver para ayudar de lo que sea. Tenemos dos hijos aquí, pero es su obligación"

Con los ojos enrasados de lágrimas, Yuliya Gayesvska ha tomado el micrófono para agradecer el apoyo de los más de 300 oscenses que han acudido este viernes a la concentración convocada para condenar la guerra en Ucrania. "Estamos pasando un momento muy duro porque nuestras familias están allí y no las podemos traer, y queremos agradecer a toda la gente de Huesca que estéis aquí", ha querido remarcar.

Esta ucraniana lleva 21 años viviendo en la capital oscense. Su marido está dispuesto a dejar su trabajo aquí y regresar de inmediato a Ucrania para estar junto a sus compatriotas en el conflicto con Rusia. "Me ha dicho que se va a Ucrania, que él no se queda aquí, porque es mecánico y puede ayudar de lo que sea. Por una parte tenemos dos hijos y no debería ir pero otra parte es su obligación", ha afirmado resignada. De hecho, ya ha contactado con otros ucranianos que viven en Zaragoza para ver si tienen alguna posibilidad de irse juntos. Y es que asegura que "a diferencia de lo que ocurrió en 2014 cuando empezaron a invadir Crimea, que la gente estaba asustada y dividida, esta vez están todos muy unidos".

Tiene otros ejemplos similares muy cerca. Su sobrina es médico y aunque tiene un niños de solo dos años "me ha dicho que no va a salir del país porque su obligación es estar allí y ayudar a la gente". También alaba el "patriotismo" de su hermano, que durante 15 años estuvo trabajando en Huesca y volvió a Ucrania. "Me ha dicho que les van a movilizar pero que no quería esperar, que él se va. Y aunque está operado hace una semana de corazón y dice que él no puede quedarse en casa", ha explicado.

Ha asegurado que desde que estalló la guerra las comunicaciones son muy complicadas y que tiene muy pocas noticias de su familia, que vive cerca de la frontera con Moldavia, a 400 kilómetros de Kiev, "aunque allí se oyen también las bombas", ha afirmado. Teme por la vida de sus padres ya que viven cerca de unas instalaciones militares "y en cualquier momento pueden empezar a echar bombas", ha señalado.

Por todo ello, esta ucraniana ha pedido a Europa "que nos ayude un poco, que no nos deje y que no solo hable, porque hoy es Ucrania pero mañana pueden ser Polonia, Alemania y hasta España", ha advertido.