Más de 300 oscenses dicen 'No a la guerra' y muestran su apoyo al pueblo ucraniano

Más de 300 oscenses se han concentrado este viernes en la plaza de Navarra para volver a gritar 'No a la guerra' y mostrar su apoyo al pueblo de Ucrania. Ha sido a las 19.00 y a esa misma hora Victoria Syniavska, una de las ciudadanas ucranianas que también ha acudido al acto, ha recibido en su teléfono móvil un dramático mensaje de su suegra, que vive en Kiev, y que le ha hecho romper a llorar: "Me acaba de decir que no puede hablar conmigo porque están bombardeando muy fuerte y tenía que bajar al metro a protegerse. Y nada más".

Toda su familia vive en la capital ucraniana, sus padres, su hermana y su hermano, sus suegros, su cuñado con su mujer y sus niños pequeños... Y ella lleva casi tres años en Huesca con su marido y sus tres hijos. Él trabaja y ella se está sacando ahora el carné de conducir para intentar buscar también un empleo. "Estoy muy preocupada porque no puedo contactar con mis padres y no puedo ayudarles", lamenta, al tiempo que ha agradecido todo el apoyo que está recibiendo de los oscenses. "La gente es muy buena con nosotros", ha valorado. Su marido le ha dicho que quiere volver a Ucrania a proteger a a su país y a su familia "pero le he contestado que no puede porque tiene tres niños aquí y, además, la frontera está cerrada, no puede ni salir ni entrar".

También ha estado presente sujetando una bandera de Ucrania el joven Mikola Kulyas. Desde los 9 hasta los 18 años fue acogido temporalmente por una familia oscense de la mano de la Asociación de Asistencia a la Infancia y luego ya se quedó en Huesca definitivamente para estudiar un grado superior de Paisajismo y Medio Rural. Y no ha ocultado su "gran tristeza y preocupación porque mi familia está en un pueblo a 100 kilómetros de Kiev pero aún así tienen mucho miedo". Ha destacado que lo peor se vive en la capital "porque están disparando y bombardeando por el centro y la gente, asustada, está escondiéndose donde puede".

De hecho, Daniel Ramírez, uno de los miembros de la Asociación de Asistencia a la Infancia ha recordado el trabajo que lleva haciendo la entidad trayendo niños y niñas de Ucrania para pasar el verano y las Navidades y ha pedido la colaboración "porque seguramente haga falta que haya más familias dispuestas a acoger". "La experiencia es una delicia y compartimos nuestro sufrimiento con todas las personas de Ucrania porque parte de nuestro corazón está allí también", ha manifestado.

También han querido mostrar su respaldo ciudadanos de Georgia "porque en 2008 tuvimos nosotros una guerra con Rusia igual y el presidente de Ucrania estuvo de nuestro lado así que ahora queremos estar con nuestros vecinos y hermanos ucranianos", han explicado Irakli y Leyla, que estaban con sus dos hijos. Ambos han denunciado la política de Putin y han insistido en que "queremos democracia, no guerra, pero eso es imposible con Rusia".

Entre los oscenses había muchas familias oscenses con niños pequeños como la de Marisa Martínez. "Estoy aquí lo primero para decir 'No a la guerra', porque no sé cómo podemos consentir como humanidad que esté pasando esto y que esté sufriendo tanta gente. Además, yo tengo dos criaturas y tenemos que estar concienciados de que no es algo lejano, sino que también nos puede tocar aquí", ha señalado.

Mientras, Manuel Barrieras ha acudido desde Sariñena. "Estoy en contra de toda resolución violenta de los conflictos, pero la OTAN hace tiempo que no debería existir porque está dando vida a una nueva guerra fría. Mientras haya tiempo aún se puede resolver el conflicto", ha dicho.

La concentración había sido convocada inicialmente por diversos partidos como CHA e IU. Desde esta última formación han leído un comunicado pidiendo una solución diplomática en Ucrania. "Rechazamos el uso de la fuerza militar rusa contra un estado soberano pero también el despliegue de las fuerzas de la OTAN en países fronterizos de Rusia", han señalado. Desde el público han mostrado el rechazo "a todas las guerras del mundo" y han aplaudido la valentía de todas las personas que "con grave riesgo" están saliendo a las plazas de Rusia a decir 'No a la guerra'.