La DGA subastará por 8 millones una parcela para vivienda en Huesca

Suelo y Vivienda de Aragón (SVA) y el Ayuntamiento de Huesca firman este viernes un convenio para la venta una parcela destinada a la construcción de viviendas en el Polígono 41, al sur de la zona de los Olivos. El terreno, con una superficie de casi 6.000 metros cuadrados, se ha tasado en 8,2 millones de euros, cantidad por la cual saldrá a subasta para promotores.

La parcela, en la calle Calatayud, es en más del 90 por ciento propiedad de SVA. Casi el 10% de la misma pertenece al Ayuntamiento. En este suelo está prevista la construcción de alrededor de 200 viviendas.

Según el acuerdo que va a rubricarse, el Ayuntamiento cederá a SVA su porción de suelo (9,62%) y recibirá su parte proporcional en dinero cuando este se venda. Este es uno de los últimos solares que quedan libres en el Polígono 41, en la Ronda Sur de Huesca y donde en 2007 empezó a construirse un nuevo barrio donde habrá 1.200 viviendas cuando se termine de edificar.

Con la recalificación de estos terrenos, el Ayuntamiento obtuvo dos bolsas de suelo para equipamientos que, situadas a ambos lados del barrio, suman 45.000 metros cuadrados. En una se levantó la nueva residencia de los Hermanos de la Cruz Blanca y en otra, el Palacio de Justicia. También se cedió una parcela para edificar la iglesia de San Francisco de Asís.

La empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón consiguió aquí varias parcelas, ya que el Ayuntamiento de Huesca permutó con la entidad 30.000 metros cuadrados de techo edificable que le correspondían aquí por la ejecución de las obras en el entorno del campus universitario valoradas en 9,2 millones.

Parte de este solar de la calle Calatayud, por un acuerdo alcanzado para la construcción de pisos en el suelo de cuartel de Artillería, pertenece al Ayuntamiento. SVA tenía una opción de compra sobre ese 9,6% municipal, ya que la parcela debe venderse completa.

Esta opción de compra, que hubiera supuesto ingresar 1,6 millones de euros en las arcas municipales en 2009, no llegó a materializarse debido a la crisis inmobiliaria. SVA explicó hace 11 años que la condiciones del mercado no permitían su venta y que dicha parcela "no era prioritaria para la política de vivienda en la ciudad de Huesca, por lo que podía esperar".

Críticas del PP

El grupo del PP en el Ayuntamiento ha denunciado que alcalde, Luis Felipe, renuncia a disponer de suelo público en la ciudad "en interés del PSOE-Aragón con la firma de este convenio".

La portavoz popular, Gemma Allué, ha alertado de que el PSOE de Huesca "está inyectando en el Gobierno aragonés un dinero que pertenece a los oscenses y que tendría que destinarse a la promoción de vivienda pública en la ciudad". Además, ha reclamado al alcalde que explique "de una vez por todas" cuál es su política de vivienda".