Tenso y acalorado debate en el ayuntamiento de Sabiñánigo por los proyectos de macro parques solares

El ayuntamiento de Sabiñánigo celebraba un pleno extraordinario, a petición de PP y PAR, con un único punto en el orden del día: ‘Análisis y situación de los proyectos de energía fotovoltaica en el término municipal de Sabiñánigo’. Fue una sesión con algunos momentos de tensión y debate acalorado sobre diferentes cuestiones. No obstante, se dio amplia y completa información sobre todo el proceso, los trámites y los encuentros realizados desde que el primer promotor de un macro parque fotovoltaico se puso en contacto con el consistorio serrablés.

El pleno extraordinario sirvió para despejar las dudas que plantearon los partidos de la oposición, PP y PAR, respecto a la instalación de macro parques solares en el municipio serrablés. En este sentido, cabe recordar que hace un año se aprobó una moratoria, que caduca el 8 de marzo, gracias a la cual se han rechazado todas las solicitudes de licencias para la instalación de este tipo de proyectos. La alcaldesa, Berta Fernández, explicó que se está trabajando en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y que se espera que se pueda dictaminar para pleno a final de este mes, para que esté aprobada antes de que finalice la moratoria.

El portavoz del PAR, Luis García landa expuso que están preocupados porque el 8 de marzo finaliza esa moratoria y a su juicio “no se ha avanzado nada”. También dijo que su formación está en contra de este tipo de proyectos, porque entre otras cosas, no benefician al turismo del municipio y que al pleno “no hemos venido a discutir ni a tirar piedras a nadie”, ya que reclamaban más información sobre el asunto en cuestión.

Susana Gracia, portavoz del Partido Popular comenzó su intervención recordando que están a favor de las renovables, “pero no a cualquier precio”. Y resaltó que la celebración del pleno es “oportuna” porque se ha generado incertidumbre en torno a los macro parques solares, y también, por la poca transparencia del equipo de gobierno. Planteó varias cuestiones a la alcaldesa de Sabiñánigo, como la fecha en la que se puso en contacto por primera vez un promotor con el ayuntamiento; si la alcaldesa se había reunido con Arturo Aliaga o alguien de su departamento; por qué no se había informado de las alegaciones presentadas por empresas o con cuántas promotoras y propietarios de terrenos se había reunido en este tiempo, entre otras cuestiones. Igualmente criticó que todo la información no se hubiera puesto en conocimiento de los portavoces.

Berta Fernández explicó que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es la única forma y el único instrumento que tiene el ayuntamiento para regular esta cuestión. También le contestó a la portavoz del Partido Popular que el primer contacto con un promotor fue el 14 de septiembre de 2020, a lo que le siguió una comisión de urbanismo 15 días después en el que se trató el tema. Y le reprochó que eran conocedores del tema desde el principio, que lo sabían, pero que en ningún momento acudieron al ayuntamiento a preguntar ni mostraron interés, hasta que en marzo del año pasado se propuso la moratoria, a instancias de Cambiar Sabiñánigo. “Creo que la información existía desde el principio y si no les parecía suficiente teníais muchas posibilidades, que en ningún momento ejercieron y por lo tanto su preocupación fue cero”, insistió la alcaldesa. Y recordó al PP que tenía toda la información de estos encuentros. “La alcaldesa ha ido a donde tenía que ir” y puso en duda que los concejales del PP hayan estado presentes en todas las reuniones convocadas y a las que les había invitado.

Le recordó que el 19 de julio se reunió con Aliaga y no sólo ella, también los alcaldes de Jaca y Fraga. “Esto lo sabía yo y la plataforma en defensa del paisaje y la vida en el Pirineo, porque ese día nos reunimos concejales con ellos para que nos explicaran su posicionamiento”, añadió Fernández.

Respecto a la modificación del PGOU, la alcaldesa explicó que se ha venido trabajando en los últimos meses y que la intención es llevar la propuesta de modificación al pleno antes de final de mes. “Ojalá seamos capaces de llegar a un consenso y que la propuesta sea unánime”, confió la edil. En cuanto al modelo que defiende el equipo de gobierno de Sabiñánigo respecto a los proyectos de parques fotovoltaicos, la alcaldesa señaló que se pretende “compatibilizar el autoconsumo y el libre mercado”.

Javier Sadornil, de Cambiar Sabiñánigo señaló que no entendía que se llegara a este pleno sin propuesta y sin una comisión previa y que igualmente entendía el malestar por la falta de información al respecto. Confió en que en breve tenga lugar una comisión de urbanismo y que se puedan conocer cuáles son las limitaciones para regular con el plan general de ordenación urbana.

Por su parte, José Luis Zabala, portavoz de Ciudadanos dijo que el pleno le parecía “prematuro e innecesario”, que todos están de acuerdo en lo básico y le dijo a los concejales del Partido Popular que fueran más serios y se pusieran a trabajar. Recordó también que su partido está en contra de estos macro proyectos tal y como están planteados.