Con Huesca Podemos Equo denuncia el desguace de más de 100 bicicletas del depósito municipal

Las bicicletas que se recogen en la vía pública y que, tras realizar los trámites reglamentarios no se consigue devolver a sus propietarios, pasan a ser propiedad municipal y, en el caso de Huesca, se convertían en chatarra, según ha denunciado el grupo de Con Huesca Podemos Equo en el Ayuntamiento oscense.

A este respecto y a partir de la propuesta de esta confluencia política, en septiembre de 2019 se acordó acabar con el achatarramiento de dichas vehículos, ya que colegios y asociaciones de barrio de la ciudad habían manifestado interés en la puesta en marcha de un sistema de préstamo o donación de bicicletas de titularidad municipal.

Según indica el portavoz del grupo, Óscar Sipán, el equipo de gobierno (PSOE) y la concejala del área, Ana Loriente, "estaban perfectamente informados de la existencia de esta propuesta ."Sin embargo, no solo no se respetó el acuerdo sino que han mentido sistemáticamente, ya que desde entonces las bicicletas procedentes del depósito municipal de vehículos han permanecido dos años a la intemperie en el recinto (el tiempo máximo permitido por ley), han pasado a ser consideradas residuo sólido urbano de propiedad municipal y se han llevado al Punto Limpio, dónde se desguazan". "Desde el teórico acuerdo, se han destruido más de 100 bicicletas", aseguran.

El portavoz del grupo municipal asegura que "recuperar y restaurar las bicicletas del depósito municipal contribuye con la economía circular". En este sentido, Podemos Equo ha conseguido, en el pleno de este martes y por unanimidad, el compromiso de la puesta en marcha de un taller de recuperación, reparación y donación de bicicletas procedentes de este espacio de almacenaje

"No podemos aspirar a captar fondos europeos por 3,1 millones de euros y llenarnos la boca con proyectos de movilidad sostenible, y luego destruir más de un centenar de bicicletas", afirma Sipán. "No podemos hablar de convertir Huesca en una ciudad pionera y modélica en materia de movilidad y destruir más de un centenar de bicicletas. No podemos solicitar fondos europeos para fomentar el uso de la bicicleta con carril bici, para aparcamientos seguros para bicicletas, y destruir más de un centenar de bicicletas", añade el concejal.