Jaca acogerá una colecta extraordinaria de sangre, con opción de poder realizar análisis de compatibilidad de donante de médula

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha organizado una colecta extraordinaria de donación de sangre en Jaca los días 13 y 14 de enero. Estas colectas se realizan regularmente en diferentes localidades, y la capital jacetana no es una excepción. Pero al plantearse la situación de Marco, el niño de 3 años que sufre leucemia linfoblástica aguda tipo b, y que tras dos años de quimioterapia ha sufrido una recaída, el Banco de Sangre ha recibido multitud de llamadas de gente que quiere ayudar, de ahí que se haya organizado dicha colecta. No obstante, se quiere dejar claro que no es una campaña de captación de donantes de médula, es una colecta especial de sangre y a los donantes de sangre que quieran, se les realizará el análisis de compatibilidad.

Esta posible compatibilidad puede ayudar a un enfermo hematológico en cualquier parte del mundo. Y es que el donante se incluirá en una base de datos y se le puede llamar en cualquier momento. En este sentido, desde el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón se quiere poner de manifiesto el compromiso que tiene que adoptar el donante de médula a medio y corto plazo, ya que las pruebas de compatibilidad se las puede realizar ahora, pero le pueden llamar dentro de dos años, por ejemplo, o no llamarlo nunca, para un paciente que puede estar en cualquier parte del mundo.

El Ayuntamiento de Jaca ha cedido las instalaciones del Palacio de Congresos para albergar a los equipos sanitarios en la realización de las extracciones. El horario de esta colecta será los días 13 y 14 de enero entre las 9.30 y las 13.00.

Decisión meditada

Hacerse donante de médula ósea es una decisión que debe meditarse y tomarse de forma consciente, tras haber recibido la información adecuada, ya que implica un compromiso de por vida. “Si te conviertes en potencial donante, desde el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) pueden llamarte en cualquier momento para hacer efectiva la donación, si un paciente con el que eres compatible te necesita en cualquier lugar del mundo”, recuerdan desde la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Por ello, la mejor forma de ayudar, según explican desde el Banco de Sangre es donando sangre y a la vez, el que quiera, que se realice la prueba para ser donante de médula, para ayudar a cualquier paciente que lo necesite. Desde el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón consideran que es imprescindible la información previa de todas las personas que estén interesadas en ser donantes de médula y remiten a la información publicada por la Fundación Josep Carreras https://www.fcarreras.org/

Cuando un enfermo necesita un trasplante de médula, es el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (REDMO) quien inicia, a petición del equipo médico y cuando éste lo considera oportuno, la búsqueda de un donante no familiar o un cordón umbilical compatible con el enfermo. La búsqueda la realizan siempre profesionales del REDMO tanto en España como en el resto del mundo, a través del Registro Mundial de Donantes de Médula Ósea.

El Registro Mundial cuenta a día de hoy con más de 36 millones de donantes potenciales, entre donantes adultos y unidades de sangre de cordón umbilical, cifra en la que se incluyen los donantes del REDMO. Como estos 36 millones de donantes ya están tipados y disponibles, lo lógico es recurrir a ellos. “Es más sencillo, rápido y efectivo que tratar de tipar a partir de ahora, una a una, a todas aquellas personas dispuestas a convertirse en donantes por un llamamiento a la donación a través de las redes sociales o medios de comunicación”, señalan desde la ONT.

Tal y como apuntan desde la ONT, la probabilidad de encontrar un donante para un paciente concreto entre las personas movilizadas por un llamamiento masivo a la donación es mínima. Hasta ahora, nunca se ha encontrado un donante en estas circunstancias. Los donantes localizados ya se encontraban inscritos en el REDMO o en el Registro Mundial.

La ONT, en colaboración con las comunidades autónomas lleva desarrollando desde inicios de 2013 el Plan Nacional de Médula Ósea cuyo objetivo en este momento es alcanzar en 2022 los 500.000 donantes, rejuvenecer el registro e incorporar más varones, por sus mejores resultados, según la evidencia científica.

En la actualidad, España ha superado ya los 400.000 donantes de médula ósea y dispone de más de 65.000 unidades almacenadas en la red nacional de bancos de sangre de cordón umbilical.