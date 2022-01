Victoria Federica regresa a Formigal

Victoria Federica lo ha vuelto a hacer. En sus redes sociales ha desvelado que ha vuelto a Formigal para pasar unos días y, cómo no, ha estado junto a su novio, el pinchadiscos Jorge Bárcenas. Parece ser que la pareja de veinteañeros se ha convertido en unos incondicionales del Pirineo oscense, un lugar donde practicar esquí y también disfrutar de la música.

Victoria Federica ha compartido una historia de Instagram en la que se ve una postal de Formigal, algunas de las casas más conocidas de la estación de esquí con el paisaje natural de fondo. La misma imagen que publicó su pareja, más activo que ella en las redes sociales. "Qué mejor forma de empezar el año -decía el pinchadiscos acompañado de una foto del nivoso paraje-. Y con estas vistas".

También se le ha visto en un asador de la zona acaramelada a su pareja, reveló la 'influencer' Blanca Caffarena y su novio. Precisamente, Jorge Bárcenas pinchó este lunes en uno de los establecimientos de moda, Qu. Este martes también han publicado su suculento desayuno desde el Aragón Hills, con la nieve de fondo.

La nieta del rey emérito, hija de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar, ya disfrutó de unos días en la estación de esquí de Formigal antes de las fiestas de Navidad. También se le pudo ver con sus compañeros de viaje en enclaves del valle de Tena, como en el ibón de Piedrafita.

Entonces, además de ir acompañada por su novio, que tildó la escapada de "planazo", estuvo también con Ana Ferrer, hija de la humorista y presentadora Paz Padilla, y su novio o la conocida pareja de 'La isla de las tentaciones', Lara y Hugo, entre otros, tal y como compartieron en sus redes sociales.

La prima de la princesa Leonor apura las fiestas navideñas, antes de continuar sus estudios de 'Business' en The College For International Studies, una universidad americana con sede en el centro de Madrid. Victoria Federica se ha convertido en una de las 'it girl' del momento a juzgar de las fiestas a las que asiste desde hace unos meses, siendo una de las invitadas más habituales.