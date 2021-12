La carretera de Ordesa se vuelve a cerrar por segundo día por la masiva afluencia de visitantes

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido nunca había tenido que cerrar su principal carretera de acceso en invierno al completarse el aforo del aparcamiento de la Pradera a primera hora de la mañana. Sin embargo, esta semana ya ha ocurrido dos veces debido a la masiva afluencia de visitantes, que no se detiene ni con el frío ni con la nieve.

La carretera A-135, en el tramo final desde Torla al Parque Nacional, se ha cerrado este jueves a las 10.40. La barrera instalada en el puente de los Navarros se ha bajado cuando el parquin ha cubierto las aproximadamente 130 plazas disponibles en la Pradera y no se ha vuelto a levantar hasta casi las 14.00, al quedar libres algunas. El miércoles, la circulación por el principal acceso a Ordesa estuvo interrumpida desde las 11.30 hasta las 13.30. Y el martes también estuvo a punto de clausurarse.

El aparcamiento de la Pradera tiene capacidad para 400 vehículos, pero ahora está limitado a una cuarta parte. El resto de la zona de estacionamiento permanece cubierta de nieve desde principios de diciembre. El Parque dispone de una máquina quitanieves, pero no resulta sencillo limpiar porque el suelo no está asfaltado y porque buena parte es hielo, ya que en esa zona no entra el sol.

Según indicaron algunos trabajadores, normalmente se habilita un espacio para 20 vehículos, que todos los inviernos resulta suficiente para atender la demanda de visitantes. Pero el tirón turístico del verano, que continuó en otoño, ha llegado incluso hasta finales de año, colapsando las plazas disponibles actualmente.

La A-135 no es la única carretera cortada en el Parque Nacional a causa de la nieve. También está prohibida la circulación en la HU-631, desde el punto kilométrico 5 en Escalona hasta el 13 en Nerín, en la ruta del cañón de Añisclo, la tercera con más visitantes.