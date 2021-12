Los niños de La Fueva expresan en un vídeo su deseo para 2022: "Que no nos inunden de placas solares"

La Plataforma La Fueva no se vende continúa con sus acciones para mostrar su rechazo a los macroproyectos de energía solar que se pretenden instalar en la zona y que afectarían a más de 400 hectáreas. La última ha sido el lanzamiento de un vídeo protagonizado por los niños y niñas de este valle en el que piden un deseo para 2022: que no se instalen macroparques fotovoltaicos en los campos donde juegan, aprenden, y disfrutan con sus amigos y mayores.

"Este 2022 lo tengo claro. Aquí lo tengo todo. Solo pido que no me lo quiten. Por todos nosotros; por ella, por mi abuela; porque esto no tiene precio; por mis padres; por los campos donde cultivamos nuestros sueños y aventuras; porque hoy nos toca pedir a nosotros que no inunden La Fueva de placas", explican en el vídeo mientras entregan su carta.

Rodado en diferentes lugares del valle y con niños y niñas de un gran rango de edades, "que ejemplifica el gran futuro que le espera a La Fueva siempre y cuando no se instalen macroproyectos fotovoltaicos", explican desde la plataforma, este vídeo es un hito más en la campaña de comunicación de esta entidad "que no rebla con el paso del tiempo".

Desde su fundación, han recabado, a través de firmas, el apoyo de más del 80% de los habitantes censados en la Fueva. Todos ellos exigen a empresas y Administraciones "que cesen en su empeño de volver a utilizar el valle para la especulación en la generación de una electricidad de la que Aragón ya es plenamente autosuficiente". Y recuerdan que el municipio ya se vio inundado por los pantanos y no quieren que se repita la historia, ahora con placas solares.

La plataforma, en un ejercicio de transparencia, publicará en los próximos días un resumen de todos los encuentros que se han tenido con diferentes Administraciones y partidos políticos hasta el momento en su esfuerzo para conseguir una regulación en el sector que blinde territorios de montaña como La Fueva.