El joven de Formigal murió de hipotermia la noche de su desaparición

Marcos Durá, el joven valenciano de 31 años desaparecido en Formigal, murió de hipotermia. Así lo ha determinado la autopsia realizada al cadáver, que fue localizado el miércoles sepultado bajo la nieve en las inmediaciones de la urbanización de la estación de esquí. El análisis forense, practicado en la mañana de este jueves, ha confirmado también la identidad del cuerpo.

De esta forma, la Guardia Civil descarta definitivamente la intervención de otras personas en el fatal desenlace. Aunque inicialmente barajó distintas hipótesis, tras encontrarlo muerto sin signos externos de violencia, cobró fuerza la idea del accidente. Se cree que Marc Durá pudo despistarse cuando la madrugada del sábado al domingo, tras una noche de fiesta, salió de un bar de camino a su hotel en medio de una fuerte tormenta de nieve. Siguió otro itinerario por las afueras del casco urbano de Formigal y acabó en campo abierto, cayendo por un pequeño desnivel. Murió la misma noche del sábado al domingo.

La Guardia Civil localizó el miércoles el cuerpo del joven valenciano de 31 años desaparecido en la madrugada del sábado al domingo en la urbanización de Formigal, a donde se había desplazado con un amigo para pasar el puente festivo.

Marcos Durá se tomaba pocas vacaciones, pero este puente rascó unos días para cambiar la soleada Valencia por un destino de montaña. Trabajaba en Zara, aunque viajaba frecuentemente por motivos laborales a Italia. En su pueblo, Benaguasil, la noticia provocó un profundo dolor. Su familia, sus padres y sus dos hermanos, está muy implicada en el mundo fallero y del asociacionismo.

El Ayuntamiento decretó una jornada de luto por el "triste e injusto desenlace" tras días de intensa búsqueda. La institución agradeció el apoyo de la Guardia Civil y de las autoridades aragonesas, con las que ha estado en contacto, y especialmente del alcalde de Sallent. Al operativo se habían incorporado amigos y familiares. Y otro grupo de voluntarios del pueblo, entre los que estaban el alcalde, concejales y policías locales, tenía previsto viajar a Formigal, pero minutos antes conocieron el fatal desenlace. El funeral se celebrará el viernes en Benaguasil.

NOTICIAS RELACIONADAS Localizado bajo la nieve el cadáver del joven de Valencia desaparecido en Formigal

La búsqueda se había reanudado a primera hora, con sondas para profundizar en el grueso manto nival y perros de rastreo. A las 12.00, un agente de Sallent de Gallego que dirigía a un grupo de voluntarios halló el cuerpo bajo la nieve. El rostro estaba desfigurado, pero las ropas eran las del desaparecido: jersey blanco y vaqueros. No se apreciaban signos externos de violencia.

"El tiempo esa noche fue muy malo. Incluso se podía desorientar la gente de la zona, y más alguien que no está habituado a este clima"

El cadáver apareció a las afueras de la urbanización de la estación de esquí de Formigal, a unos 200 metros, cerca del colector de aguas residuales. Su pista se perdió a las 4.00 del domingo, cuando su amigo lo dejó en el bar Grajos y ya no volvió a verlo.

Esa noche había una fuerte ventisca que lo pudo despistar. "El tiempo esa noche fue muy malo. Incluso se podía desorientar la gente de la zona, y más alguien que no está habituado a este clima", comentó el alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó. Por el lugar donde apareció el cuerpo no parece que sufriera una caída. Había salido del bar sin su chaquetón y sin las llaves.

Imagen de Marc Durá Cano compartida durante su búsqueda Heraldo.es

No tomó el camino del hotel donde estaba alojado, el Nieve Sol, a apenas 100 metros del bar. Siguió otro itinerario que lo acabó llevando a las afueras. El cuerpo estaba cubierto de nieve, ya que desde la madrugada del domingo había caído más de medio metro.

"Puede ser que de forma inconsciente estuviese andando hasta que se cayó en un lugar donde había nieve reciente y ya no pudo salir"

NOTICIAS RELACIONADAS Tristeza y luto oficial en Benaguasil por la muerte del joven en Formigal

"A medida que iba pasando el tiempo y no se sabía nada de su paradero, la pesadumbre iba conquistando terreno, y hoy (por este miércoles) hemos recibido con dolor la noticia del hallazgo", declaró Ximo Segarra, alcalde de Benaguasil, la localidad natal del fallecido. "No sabemos lo que ha pasado pero sí que la noche del sábado al domingo hubo una ventisca muy fuerte y creo que ha caído un metro de nieve, y en estas condiciones era muy fácil desorientarse. Además él se había dejado la chaqueta en el pub y se salió del área urbana. Puede ser que de forma inconsciente estuviese andando hasta que se cayó en un lugar donde había nieve reciente y ya no pudo salir", explicó. El alcalde descartaba en principio un suceso violento. Habló con el amigo que lo acompañaba y le preguntó si habían tenido alguna disputa, "y me dijo que no". "Su amigo se fue del bar y él se quedó con gente que había allí".