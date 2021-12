¿Por qué hay que adelantar el regreso en el puente festivo?

La nieve ha condicionado el inicio del puente festivo de la Constitución y la Inmaculada desde el principio hasta el final. Ante la previsión de un frente frío y nuevas nevadas a partir de este miércoles, la Dirección General de Tráfico (DGT) está instando a los ciudadanos que se encuentren en la mitad norte de España a adelantar el regreso. Un mensaje en el que insiste la responsable de la DGT en Huesca, Margarita Padial, una vez confirmadas las previsiones meteorológicas y ante el elevado número de desplazamientos del puente, 200.000 solo en esta provincia.

"La Aemet nos ha advertido de que a partir de mañana entra un nuevo frente de aire frío con precipitaciones en forma de nieve y esto va a dificultar la circulación en carretera. Se recomienda que todos aquellos que han venido de puente adelanten el regreso a sus lugares de origen y no esperen al miércoles. Antes de que puedan tener problemas, recomendamos que escalonen la vuelta", explica, aclarando que la DGT no hace otra cosa que atender a las previsiones de la Aemet por unas circunstancias meteorológicas especialmente complicadas.

Las estimaciones iniciales de desplazamientos se han cumplido. Unos 700.000 vehículos se han movido estos días por las carreteras aragonesas, 200.000 en el caso de la provincia de Huesca. Una cifra cifra muy elevada y en unas circunstancias de vialidad invernal particularmente complicadas. La Aemet ha activado un aviso amarillo por nevadas para mañana, miércoles 8 de diciembre, en el Pirineo oscense y en las Cinco Villas. En las comarcas del norte se prolongará las 24 horas, con una acumulación de 10 centímetros, sobre todo en la mitad occidental a partir de 700-800 metros. En las Cinco Villas, será a partir de las 15.00.

Los esquiadores no han esperado a que acabara la jornada para dejar las pistas por el mal tiempo. En la imagen, salida de Formigal este mediodía. Heraldo

La alerta pasa a nivel naranja el jueves. La acumulación de nieve en 24 horas puede alcanzar los 20 cm desde los 700 metros, aunque por la tarde la cota irá subiendo de oeste a este hasta los 1.600 m o más, pasando la precipitación a ser en forma de lluvia. Esto ha provocado que también se active un aviso por deshielo, más probablemente en los macizos de las comarcas del Alto Gállego y la Jacetania.

De hecho, aunque las estaciones de esquí han podido abrir este martes con normalidad y con amplios dominios esquiables, los aficionados han interrumpido la jornada antes de lo deseable al empeorarse las condiciones meteorológicas.

La directora provincial de Tráfico de Huesca ha recordado las importantes retenciones de tráfico registradas a lo largo de este puente, precisamente por el mal tiempo. La más importante se produjo en el puerto de Monrepós, por los controles establecidos por la Guardia Civil para comprobar que los conductores llevaran neumáticos de invierno. También en los accesos a la estación de esquí de Formigal, en la A-136, porque había nivel negro en algunos tramos y no se permitía la circulación.

La DGT lleva dos años informando de la obligación de llevar neumáticos de invierno en el acceso a Monrepós (es el único tramo en Aragón), ya que es una vía que discurre en algunas partes a cielo abierto y en otras por túneles, incompatibles con las cadenas. Sin embargo, "siempre hay usuarios que no lo conocen", señala Padial, "y también los hay que vienen a la montaña sin la más mínima equipación, ni siquiera con cadenas, y eso también ha supuesto alguna retención".

La responsable de Tráfico justifica que "por la propia seguridad del conductor, no podemos dejarlo pasar sin cadenas en un tramo que hay nieve y posiblemente hielo", además del posible colapso de la carretera. "No es un capricho, tenemos que dejar la carretera libre para que pasen las quitanieves o servicios de emergencia, y cualquier vehículo cruzado es un problema", precisa.

Los controles en Monrepós se repetirán el miércoles, "porque no nos podemos exponernos a dejar pasar un vehículo que no esté en condiciones y que se quede atravesado en la carretera o que se meta en un túnel con cadenas y no pueda seguir, impidiendo la circulación del resto de usuarios, de los servicios de limpieza y de las emergencias", insiste Margarita Padial. Y es que el flujo de tráfico en el principal acceso al Pirineo ha sido muy elevado. A falta de datos concretos, habla de que en la operación salida rondó los 10.000 vehículos.

No obstante, la recomendación de adelantar el regreso por parte de la DGT ha provocado cierto malestar entre los empresarios del sector turístico, que reconocen que la generalización perjudica a los destinos de nieve e incluso está provocando cancelaciones en las reservas para la segunda parte de esta larga semana festiva.