Huesca enciende la Navidad el viernes y activa 5.000 euros para gastar en esa tarde

‘Este año vuelve la Navidad’. Este es el lema de la campaña de actividades navideñas del Ayuntamiento de Huesca. Entre los principales alicientes, destaca el tradicional encendido de las luces este viernes (con una promoción de bonos descuento en establecimientos de comercio y hostelería para ese mismo día), la pista de hielo, el mercado de artesanía en la plaza de Santo Domingo y más de una treintena de espectáculos culturales para todos los públicos en diferentes espacios de la ciudad.

Es una programación "repleta de platos fuertes" pero el Ayuntamiento se mantiene a la espera de confirmar la celebración de la cabalgata de los Reyes Magos en función del resultado de próximas reuniones con Salud Pública del Gobierno de Aragón. El concejal de Cultura y Fiestas, Ramón Lasaosa, ha explicado que "la previsión inicial era llevarla a cabo y ojalá que pueda ser así, pero ante el aumento de casos debemos apelar a la prudencia y examinar si las autoridades sanitarias consideran que corresponde llevar a cabo un acto multitudinario como ése".

Motivos luminosos colocados en el Coso Bajo. Heraldo.es

El encendido navideño se producirá este viernes a las 18.00 en la plaza Luis López Allué. Será la Asociación Autismo Huesca quien dé el pistoletazo de salida a la programación festiva activando el interruptor de los 150 motivos luminosos en una treintena de calles, más de 300 guirnaldas en 173 árboles o la red de iluminación de Porches de Galicia y el Coso Bajo. El consistorio ha invitado a este colectivo a participar puesto que será precisamente el Día de la Discapacidad.

Será una tarde-noche muy especial porque el Ayuntamiento lanzará una promoción de Bonos Impulsa con descuentos por valor total de 5.000 euros que se podrán reservar en la web bonosimpulsahuesca a partir de las 16.00 y tendrán validez en comercios y hostelería desde las 17.00 hasta las 24.00 de ese mismo día . La concejala de Desarrollo, Comercio y Turismo, Rosa Gerbás, ha informado de que explicado que el objetivo es “incentivar el consumo responsable y local ese día tan especial y emotivo.

La plaza Luis López Allué alojará de nuevo la tradicional pista de hielo de la Asociación del Comercio para la diversión de todo tipo de públicos. Por su parte, el mercado navideño de artesanía estará en esta ocasión en la plaza de Santo Domingo, para crear un corredor de este punto de la ciudad con los cosos y el centro urbano.

Lasaosa ha señalado que hay más de una treintena de espectáculos culturales que incluyen tanto los realizado por el propio Ayuntamiento como los que se realizan en colaboración con distintas asociaciones o entidades. Se trata de actividades para todos los públicos. El 50% de ellas van dirigidas a un público infantil o familiar, tomando un gran protagonismo las artes escénicas y apostando por la programación en espacios diversos.

'La fiesta del chivo' y Mikel Erentxun

Por disciplinas, destacan en el ámbito de las artes escénicas 'La fiesta del Chivo', pieza de teatro protagonizada por Juan Echanove y dirigida por Carlos Saura; la propuesta de la compañía gallega Pistacatro, 'Orquesta de malabares' que en colaboración con la Banda de Música de Huesca presentaran un espectáculo para toda la familia en el que la música y el circo serán los protagonistas y 'Ariadna', de la coreógrafa Rafaela Carrasco y que junto a los textos del dramaturgo Álvaro Tato y la voz en off de Carmelo Gómez trazan una reinterpretación del mito clásico a través del cante, el baile y la música en directo.

Premios Ondas 2021: el cantante Mikel Erentxun Alberto Paredes / Europa Press

En el plano musical cabe resaltar la actuación que ofrecerá Mikel Erentxun el día 23, el Concierto de Navidad que ofrecerá la Orquesta de Cámara de Huesca el 29 y las actuaciones de, entre otros, El Mantel de Noa, Here and Now o Celino García.

El público familiar será uno de los grandes protagonistas de la Navidad con una amplia programación que va desde el espectáculo 'Laika' de la compañía catalana Xirriquiteula Teatre, premio MAX 2021 al mejor espectáculo familiar, a la propuesta de Espejo Negro, Cris, pequeña valiente; pasando por el ya clásico en la ciudad Pequepop que tendrá lugar en esta ocasión de la mano de la banda zaragozana The Bronson.

Sin olvidarse de los barrios rurales, y de las propuestas de compañías locales como Habana Teatro, la programación cultural de esta navidad se complementa con las propuestas de obra plástica a través de las habituales instalaciones lumínicas que este año contarán con la novedad de una pieza realizada por David Rodriguez y las exposiciones 'Matria', de la altorriconense Judith Prat, y 'El cajón de la fotos', comisariada por la fundación Katia y Ramón Acín y financiada por el Ayuntamiento de Huesca.