La nieve afecta al servicio de transporte escolar en Ribagorza

Las nevadas caídas en las últimas horas han motivado algunas alteraciones en el servicio de transporte escolar que se presta en Ribagorza, donde, pese a que la gran mayoría de las rutas se han realizado este miércoles sin incidencias destacables, ha afectado a dieciséis alumnos y ha condicionado el desarrollo de seis trayectos.

En concreto, las rutas afectadas han sido la R2 (Cerler- polígono La Rodiella-Urbanización de Linsoles-Castejón de Sos) que no ha podido recoger a trece alumnos de Cerler que cursan sus estudios en el IES de Castejón de Sos al no estar limpia la carretera y la R5 (Espluga-Campo) que no ha podido subir a Espluga por un desprendimiento lateral en la carretera, que permanecía cortada esta mañana, una situación que ha afectado a tres escolares, dos que cursan sus estudios en el CEIP Cerbín de y uno del IES Baltasar Gracián.

Además, en la R6 (Liri-Arasán-Castejón de Sos/Chía-Castejón de Sos) ha habido dificultades en el acceso a Liri pero el transporte ha podido llegar. También la R11 (Las Vilas del Turbón-Padarniu-Egea-Pueyo-Campo) presentaba placas de hielo en el acceso a Padarniu y nieve y hielo en último tramo a Las Vilas del Turbón que no han impedido culminar la recogida de los alumnos, algo que ha ocurrido igualmente en la R21 (Castanesa-Noales-Bonansa-CEIP Montanuy/Casa d’Arro-Casa Quintana-CEIP Montanuy), con dificultades en el acceso a Castanesa y en la R30 (Sahún-Castejón de Sos/San Martín de Veri-Gabás-Castejón de Sos), donde estaban complicados los accesos a San Martin de Veri y Gabás.