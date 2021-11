El PP se suma a las críticas al 'pump track' de Huesca y exige rectificar el "fiasco"

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Huesca ha denunciado el “obcecado postureo” del alcalde, Luis Felipe, tras la reciente inauguración del circuito para bicis y patines del cerro de San Jorge, “que no es ni podrá ser un ‘pump track’ homologado”. La consecuencia, según los populares, es que Huesca quedará al margen de los circuitos de esa especialidad, "que gana adeptos día a día y supone un gran reclamo deportivo que tiene una gran repercusión económica, como está pasando en Villanúa, Castejón de Sos y Aínsa". Por ello, reclaman rectificar el "fiasco".

La reacción del PP llega después del aluvión de críticas de aficionados a esta modalidad deportiva en auge por el diseño de esta instalación que ha costado 120.000 euros a las arcas municipales, recogidas por Heraldo de Aragón. Los usuarios denuncian especialmente que está inclinado, lo cual impide aprovechar la propia inercia para superar las curvas peraltadas, los badenes y saltos, por lo que no cumple su función principal. También se quejan de que las flechas de dirección están al revés, no hay zona de entrada ni salida y se encuentra en medio de un área arbolada, con el peligro que ello implica.

El Ayuntamiento de Huesca ha respondido a estas críticas asegurando haber recibido también "muy buenas impresiones de muchos usuarios" sobre el circuito que diseñaron los propios técnicos de Urbanismo, aunque la ejecución de las obras fue adjudicada a la empresa Galitec Desarrollos Tecnológicos por 107.569 euros. Tras admitir que "no es un 'pump track' al uso", han defendido su diseño ya que, a su juicio, "lo hacen diferente, más versátil y muy divertido". No obstante, recomiendan que lo usen jóvenes experimentados.

Los populares aseguran que su concejal Iván Rodríguez ha contactado con especialistas y colectivos afectados para pedir su asesoramiento "y la conclusión unánime es que la pista construida en San Jorge no reúne los requisitos que exige la Federación para su homologación". El edil afirma que “no ponemos en duda que será una instalación familiar entretenida, pero no es lo que se anunció en su día y lo que generó una expectación que ahora ha sido defraudada. Simplemente, no es un ‘pump track’”.

De acuerdo con el asesoramiento recibido, el PP lamenta que el diseño no haya sido realizado por empresas especializadas. Por ello, censura a Luis Felipe por "haber construido un carril bici para el ocio a precio de un equipamiento altamente cualificado".

Ante esta situación, el PP reclama al alcalde de Huesca que reúna “con carácter inmediato” a colectivos y asociaciones afectados y solicite el asesoramiento de la Federación. Para Iván Rodríguez, “el alcalde habló muy a la ligera y abrió unas expectativas que ahora se han venido abajo. Tiene que admitir su error, que ha costado mucho dinero a los oscenses y ha truncado una nueva oportunidad para la promoción de Huesca”.