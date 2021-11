Cadis relata el camino desde la minusvalía a la diversidad con una exposición en Huesca

'Evolución. De la minusvalía a la diversidad' es el título de la exposición que hasta el 28 de noviembre puede visitarse en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner de Huesca y que ha organizado Cadis (Coordinadora de asociaciones de discapacitados) para explicar los cambios del concepto de discapacidad desde la antigüedad hasta nuestros días. La muestra se enmarca en los actos del 25 aniversario de la entidad.

La exposición se ha diseñado en tres bloques. Según ha explicado la gerente de Cadis Marta Peña, hay línea de tiempo en que se refleja la incorporación de las 28 organizaciones que ahora mismo están en la coordinadora, creada por ocho asociaciones. En la sección ‘Ni dioses ni malditos’ se han recogido cuestiones interesantes y llamativas sobre cómo se ha visto la discapacidad a lo largo de la historia y a través de algunas religiones y mitologías. El recorrido acabaría con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en mayo de 2008 y que marca un hito histórico por los derechos que reconoce.

En el espacio central de la sala se pueden ver unos montajes con los testimonios de 19 personas con discapacidad o dependencia y algunos familiares en los que manifiestan su punto de vista del pasado, el presente y el futuro. "En sus palabras se ve la evolución de la que hablamos porque los mayores han tenido que enfrentarse a muchas dificultades por su situación"; indica Marta Peña. "No es que los jóvenes no las tengan, pero hoy ya se va viendo un cambio de discurso y en el espacio de futuro se ve que son personas que tienen las mismas aspiraciones que cualquiera y el sueño de que estas se puedan llegar a realizar". En una pared, un pizarra con el número 25 permite dejar comentarios tras visitar la exposición.

El presidente de Cadis, Francisco Ratia, también ha señalado que en estos 25 años "han cambiado muchos aspectos, tanto en el legislativo como en los hitos que se han ido consiguiendo". No obstante, ha apuntado que todavía "queda un enorme camino por delante para desarrollar acciones que defiendan los derechos de las personas con discapacidad". Además, señaló que la coordinadora también está implicada en la defensa de un territorio que tiene unas peculiaridades orográficas y de población "y hay que estar atentos para llegar lo mejor que podamos a todos los puntos de nuestra provincia".

Acerca de la evolución que refleja la muestra, Ratia ha indicado que Cadis y sus asociaciones "se sienten muy arropadas tanto por las instituciones, asociaciones y entidades como por el público en general". "Cualquier acto que organiza cualquiera de las asociaciones o la propia coordinadora tiene un gran poder de convocatoria, percibimos la solidaridad y eso se tiene que traducir en hitos y derechos", ha manifestado.

Eloy Torre, director provincial del IASS, ha destacado que contar con una coordinara de asociaciones como Cadis "es una característica propia de esta provincia, no única en el territorio español pero sí muy particular". Según ha dicho, la evolución del término discapacidad "es brutal". "Pero aún nos queda eliminarlo porque hay que hablar de distintas o diversas capacidades, ya que todo el mundo somos capaces de hacer algo".

Torre ha incidido en que hasta no hace mucho a estas personas "se las tenía apartadas de la sociedad, se hablaba de los tullidos". "Hoy hablamos y entendemos de otra forma", ha apostillado, resaltando que el reto actual es la inserción laboral. "¿Qué hacemos con una persona que tiene todos los derechos pero que no tiene su autonomía económica porque no puede estar desarrollando su labor?", ha planteado.

"En la pandemia ha habido tres colectivos ejemplares: las personas con discapacidad y las entidades que los arropan, los mayores y los niños"

Asimismo, ha destacado la "excelente labor" que han hecho todas las entidades durante la pandemia, que, con unos colectivos difíciles, "han sabido aplicar todas las normas variantes que hemos tenido". El director provincial del IASS ha afirmado que durante la crisis sanitaria ha habido tres colectivos que han sido paradigmáticos: las personas con discapacidad y las entidades que los arropan, los mayores y los niños. "Los demás, lo hemos ido trampeando como hemos podido", ha dicho.

Protagonistas de la exposición de Cadis y autoridades invitadas a la inauguración. Cadis

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha resumido los 25 años de Cadis en tres palabras. Gratitud "a las personas que han luchado, a las familias que las han arropado y dado la protección y a las entidades, asociaciones y administraciones que las han respaldado". En segundo lugar, ha destacado el compromiso de todos ellos, "sin el que no hubiéramos llegado a 25 años cumpliendo derechos". Por último, ha hablado de fortaleza: "Siempre hay que afrontar retos, dificultades, obstáculos... y Cadis lo ha hecho durante 25 años con éxito y lo seguirá haciendo".

"En un sociedad como en la que vivimos, tan individualizada, con un trabajo en red y con muchas sociedades, la labor que desarrolla Cadis en atención de las personas más vulnerables es un motivo de satisfacción", ha apostillado Javier Muñoz, responsable de Acción Social de la Territorial Ebro de CaixaBank. "Seguiremos apostando por ellos y siempre estaremos a su lado", ha añadido.