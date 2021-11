El Senado rechazó retirar la protección especial al lobo con los votos del PSOE

El lobo sigue estando en el centro del debate político, en Aragón y en España. El PP ha denunciado este jueves la postura mantenida por los senadores socialistas, cuyo voto propició que el pasado martes el pleno de la Cámara Alta rechazara una moción instando al Gobierno a dejar sin efecto la inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial hasta lograr un consenso entre los sectores implicados.

La iniciativa, consecuencia de una interpelación sobre este tema impulsada por el Grupo Parlamentario Democrático (GPD), formado por Ciudadanos, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria, registró 107 votos a favor, 121 en contra, entre ellos los del PSOE, y 26 abstenciones.

El presidente provincial del PP de Huesca y portavoz en la Diputación, Gerardo Oliván, ha denunciado en el pleno de esta institución la contradicción de los dirigentes socialistas con el tema del lobo. Precisamente en la sesión de hoy todos los grupos han apoyado el envío de un requerimiento al Gobierno central para que retire el decreto de protección especial, como paso previo al contencioso-administrativo. Hace dos días, la Audiencia Nacional admitió a trámite los recursos de Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria. Y también las Cortes de Aragón aprobaron recurrir la protección especial del lobo con el voto a favor del PSOE.

Gerardo Oliván ha reprochado al PSOE que sus tres senadores por Huesca votaran en contra, entre ellos Antonio Cosculluela, "que es el secretario general del partido en la provincia y que en una de las ejecutivas propuso la eliminación del lobo como especie protegida". Para él, la posición en el Senado es como "votar a favor del lobo y en contra de la ganadería extensiva. Es una de las incongruencias a las que nos tiene acostumbrado el PSOE".

Mientras, el presidente de la Diputación le ha recordado que el PSOE fue "el primero en España" en denunciar el acuerdo alcanzado por la Comisión Estatal de Patrimonio Natural de incluir a todas las poblaciones de lobo del país en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. "Yo me debo a mi institución y a mi territorio, y en mi institución y mi territorio siempre hemos sido los primeros en la defensa del sector ganadero frente al planteamiento de considerar al lobo especie intocable. Siempre hemos defendido que la ganadería extensiva es fundamental, no solo por sí misma sino por la gestión forestal", ha declarado.

En el pleno del Senado del pasado martes, Amaya Landín, del PP, dijo que el lobo no es "una especie vulnerable ni en vías de extinción" y además "ya está protegido por planes de gestión". Al incluir al lobo en el listado, el Gobierno ha tomado, añadió, "una decisión unilateral y política", que ignora las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de las áreas donde la actividad ganadera es mayoritaria.

Por su parte, el socialista Fernando Lastra defendió la postura de su partido argumentando que "obedece a una decisión de la Comisión Nacional". Puso el énfasis en la falta de ayudas para compensar los daños. "En el presente no hay censo, no hay protocolo para el establecimiento de los daños, no hay un protocolo para abordar el pago...", dijo al hablar de la importancia de otorgar el nuevo régimen de protección al lobo.

Por su parte, el senador socialista por Huesca Gonzalo Palacín ha justificado el voto de su grupo porque el impulsor de la moción no aceptó la incorporación de una enmienda socialista para integrar a las Comunidades Autónomas en un grupo de trabajo y conseguir un sistema de compensaciones por los daños causados por el lobo. "La moción del GPD solo buscaba el enfrentamiento, sin aportar soluciones, mientras que nosotros poníamos encima de la mesa medidas prácticas. Además, el sentido del voto se hace de manera colegiada", ha aclarado Palacín, quien ha recalcado la postura de su partido en la provincia, siempre a favor de la ganadería extensiva.

Entre las 26 abstenciones estaba la del senador del PAR Clemente Sánchez-Garnica, quien ha argumentado su postura porque la moción hablaba sobre todo de los problemas del lobo en Cantabria, recalcando que su partido siempre ha estado en contra de la protección especial de la especie.