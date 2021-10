Gran respuesta del público al regreso "a medio gas" de la Feria de Otoño de Biescas

Biescas ha retomado este fin de semana su tradicional Feria de Otoño y la respuesta del público en la primera jornada no ha podido ser mejor. A pesar del ser el primer fin de semana de ‘casi normalidad’ y sin restricciones, la organización del certamen ha decidido mantener las medidas establecidas de control de aforos en las carpas y eliminación de las actividades que contaban con mayores aglomeraciones de público.

Ese control de aforo en el recinto de ferial ha generado, en algunos momentos, colas de gente para entrar, pero también ha motivado que el público pudiera comprar con tranquilidad en los expositores que este año participan en el certamen. Además el tiempo ha acompañado, por lo que toda la villa de Biescas ha estado muy animada durante este primer día de feria.

Es un certamen que en esta edición vuelve “a medio gas”, porque no hay actividades alternativas, “pero la venta en los stands está muy animada, está todo muy bien indicado y no se ve masificación”, subrayaba la alcaldesa de Biescas, Nuria Pargada. “Hay mucha gente y hace buen tiempo”, se congratulaba.

Los expositores también mostraban su satisfacción por recuperar este tipo de ferias, -la de Biescas es una de las que más público atrae-, y por haber alcanzado esa “ansiada normalidad” para poder trabajar más que hasta ahora. Juana Braviz, de cerveza artesana Pirineos Bier del valle de Hecho, explicaba que antes de la Biescas “estuvimos en la feria del Pilar, en Zaragoza, con muchas restricciones, y aunque se trabajó bien no fue como años anteriores evidentemente”. Y es que reconoce que “aún hay gente que tiene miedo y el control de aforos a veces genera colas y la gente a veces no espera”. No obstante, a partir de ahora confía en trabajar “más y mejor" porque nota "más alegría" al comprar "y esperemos que continúe así”. En su caso, acuden a tres ferias a lo largo del año, la de la Primavera y Otoño de Biescas y la del Pilar de Zaragoza.

La Feria de Otoño de este año es la de “transición” para la del 2022, tal y como apuntó la alcaldesa, pero también supone un punto de inflexión en el primer fin de semana sin restricciones. “Esto es intentar volver a esa normalidad que todos esperamos y ver a los clientes habituales”, explicaba Fernando Mir, de la bodega ‘El vino del desierto’, de Lanaja (Los Monegros). En su caso, tienen bastante clientela en el valle de Tena "y aquí podemos volver a saludarlos”. Respecto a los controles de aforo que se mantienen en la Feria de Biescas, “me parece bien, porque la gente está más a gusto, no hay aglomeraciones y compran más tranquilamente, porque en esta feria siempre ha habido mucho público”.

Este año no hay degustaciones, ni las exitosas actuaciones de los Titiriteros de Binéfar y la Ronda de Boltaña, tampoco la cata popular de quesos, de la que salía el queso ganador del concurso de otoño. Pero se mantiene dicho concurso, y el jurado profesional, probó este sábado los 18 quesos presentados. Seleccionarán cuatro, como es tradicional, para posteriormente elegir al mejor queso de otoño. El certamen continúa abierto este domingo de 10.00 a 20.00 con el mercado y la subasta de ganado y la exposición y venta de alimentación y artesanía.