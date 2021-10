Vecinos de la Ribagorza presentan alegaciones contra la línea de muy alta tensión Laluenga-Isona

La Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica, que este sábado participa en Madrid en la gran manifestación convocada por Aliente por una transición energética que beneficie a las personas, ha presentado esta semana las primeras alegaciones contra el proyecto de la línea de muy alta tensión de 400 kV entre las localidades de Laluenga (Huesca) e Isona (Lérida) que pretende evacuar la energía generada por una decena de parques eólicos de la provincia hacia el área metropolita de Barcelona.

Los miembros de esta plataforma ribagorzana registraron una primera remesa de 90 alegaciones en el Ayuntamiento de Benabarre recogidas durante los actos informativos que han organizado hasta ahora. El plazo está abierto hasta el 22 de octubre y animan a los vecinos de las zonas afectadas a presentarlas también de forma individual. Desde la plataforma se están planteando nuevas movilizaciones como una tractorada, aunque todavía no tienen fecha.

El proyecto contempla la construcción de una línea totalmente aérea de 96,7 kilómetros que discurriría por terrenos agrícolas y rústicos de doce municipios de cuatro comarcas altoaragonesas: Laluenga (7,5km), Berbegal (1,6), Ilche (5,2), Castejón del Puente (6,7), Monzón (1), Almunia de San Juan (6,6), Azanuy-Alins (7,7), Peralta de Calasanz (9,6), Benabarre (11,6), Tolva (4,7), Viacamp y Litera (5,6) y Puente de Montañana (5). Posteriormente, conectaría con otros cinco de Lérida (Castell de Mur, Tremp, Gavet de la Conca e Isona).

Los alcaldes ribagorzanos ya se han manifestado en contra del proyecto, al igual que la Comarca de La Litera donde se aprobó una moción de rechazo con los votos a favor de PSOE, PAR, Podemos, Ciudadanos y Cambiar, mientras PP y Vox se abstuvieron.

Las líneas de uso exclusivo de los promotores de parques de energías renovables tampoco son del agrado del Gobierno de Aragón. El vicepresidente y consejero de Industria, Arturo Aliaga, dijo al respecto que no se pueden ejecutar proyectos "contra el territorio". "Si hay municipios que se oponen a la instalación, aunque no es vinculante, vamos a escuchar al territorio que es el que soporta las infraestructuras, porque si no cometeremos un error y habrá problemas para ponerlos en marcha", afirmó.

El departamento de Industria no puede negar permisos, "porque entonces nos denunciaríamos", advirtió Aliaga, "pero yo recomiendo a los promotores, a los que vienen a verme, que consensuen los proyectos con los municipios y con la gente que vive en ellos, como condición 'sine quanum' para que salga adelante", añadió.