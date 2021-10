El PP pide a Lambán que recurra la Ley de Vivienda por "invadir" una competencia autonómica

El diputado nacional del Partido Popular por Huesca, Mario Garcés, ha reclamado al Gobierno de España que, cuando se apruebe la Ley de Vivienda, no establezca ninguna medida legislativa autonómica para limitar los precios del alquiler, "que respete íntegramente el derecho de propiedad". Además, ha propuesto que, cuando se conozca el resto del texto legislativo, el presidente del Ejecutivo aragonés, el socialista Javier Lambán, solicite a los letrados de la Diputación General de Aragón el informe pertinente para recurrirla "por inconstitucional", porque "la competencia en materia de viviendas es competencia de las comunidades autónomas".

Garcés también ha valorado este viernes en Huesca que con la Ley de Presupuestos Generales el PSOE ha roto "definitivamente con la centralidad política" y "vuelve a consumar el mismo cordón sanitario que ya hizo el año pasado, pactando con todas aquellas fuerzas que son desleales a este país". Según ha dicho el diputado, los socialistas y sus socios están creando "españoles de primera y de segunda, y desgraciadamente los altoaragoneses somos de segunda". Ha insistido en que se están dando beneficios de carácter presupuestario, institucional o competencial a las comunidades autónomas gobernadas por fuerzas independentistas o nacionalistas".

Los populares también han señalado que Unidas Podemos "ha impuesto su agenda política, que es marcadamente ideológica, con exigencias como la Ley de Vivienda". Garcés ha remarcado que la competencia sobre vivienda es autonómica y "la vamos a recurrir por inconstitucional". Según ha indicado, aunque todavía no se conoce el texto en su totalidad, el anuncio de que se va conferir a las comunidades autónomas la potestad de poder exigir una reducción de los alquileres para quienes tengan más de 10 inmuebles o para congelar las rentas de los propietarios de 2 a 10 pisos "demuestra que se está invadiendo el ámbito de las autonomías".

El diputado ha manifestado que, por supuesto, los ayuntamientos del PP en toda España, no harán uso de la disposición que se va incluir en esta ley respecto a la posibilidad de sobrecargar el IBI para los propietarios de viviendas vacías. "No lo vamos a hacer", ha apostillado porque el mercado de la vivienda no se hace mediante "ajustes invasivos, sujetando los precios en las ventas y en los alquileres sino que se hace creando incentivos fiscales para que haya una buena provisión inmobiliaria ", ha explicado. En este sentido, ha cuestionado las declaraciones de la ministra Ione Belarra sobre la obligación de que el 25% de cada promoción que se construya deberá ser para vivienda social. "Esto no es Cuba ni es Venezuela", ha dicho Garcés.