Más de 50.000 firmas respaldan a los tres menores de Huesca que tendrán que ver a su padre, condenado por malos tratos

“Mi nombre es Paloma Delgado Bavai, madre de tres hijos maltratados de 16, 14 y 10 años. Mi horror comienza apenas dos meses después de mi boda en 2004, año en el que recibo mi primera paliza; el de mis hijos comienza cuando el mayor tiene 18 meses de edad y se prolongará 12 años". Así se inicia el texto de la petición de esta madre de Huesca que recurrió a la plataforma Change.org para solicitar "protección para sus hijos de su padre maltratador". Puso en marcha la campaña de recogida de firmas en julio y ya ha conseguido superar las 50.000 firmas.

Delgado ha estado luchando en los tribunales para impedir que su exmarido, condenado a a siete años de prisión por maltratarla habitualmente a ella y a sus tres hijos, recupere el régimen de visitas a finales de 2022.

Desde que el caso salió a la luz ha recibido numerosas muestras de apoyo. Sus vecinos escribieron una carta en la que dicen que permitir que el autor de maltratos físicos y psíquicos reiterados vea a sus hijos "es ponerlos en riesgo”. Por otro lado, el Ayuntamiento de Tres Cantos, su ciudada natal, ha elaborado un manifiesto en nombre de todos los grupos políticos que lo forman en el que dicen que "si bien la aplicación de la Justicia ha de tener un objetivo de reinserción, también ha de ser reparadora y ejemplar, especialmente cuando lo que hay que proteger, es el bien superior de los menores””.

Delgado ha mantenido reuniones con el Defensor del Pueblo, la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y representantes políticos de múltiples partidos. A pesar de que “las soluciones tardan en llegar en llegar”, ha mostrado su agradecimiento hacia el gran apoyo recibido.

Su marido, exconcejal del PP de Huesca, fue condenado a siete años de prisión por maltratarla habitualmente a ella y a sus tres hijos cuando tenían 6, 9 y 11 años. La sentencia del Juzgado de lo Penal fue confirmada primero por la Audiencia Provincial de Huesca y luego por el Tribunal Supremo. Sin embargo, no ha tenido que ingresar en la cárcel ya que el juzgado aceptó suspender el cumplimiento de la pena privativa de libertad al individualizarlas (eran cuatro condenas de un año y nieve meses cada una) a cambio de que no vuelva a delinquir en tres años y realice un curso en materia de violencia de género y 510 jornadas de trabajos sociales.

La Fiscalía no se opuso pero sí recurrió las liquidaciones del resto de penas solicitando que no pueda acercarse ni visitar a sus hijos hasta el año 2034, cuando todos ellos ya serían mayores de edad. Sin embargo, el letrado de la Administración de Justicia argumentó que no se podían sumar las penas sino que eran individuales y estableció que la orden de alejamiento expiraba en octubre del año pasado (la de su hijo mayor en octubre de 2022); la suspensión del régimen de visitas, en diciembre de 2022; la inhabilitación de la patria potestad, en septiembre de 2025; y la prohibición de tenencia de armas, en octubre de 2033.

Paloma Delgado recurrió a la Audiencia Provincial de Huesca, que desestimó su petición. Explicó que sus hijos, al conocer la decisión judicial de permitir retomar las visitas a su padre a finales del próximo año, le pidieron "desesperadamente" que hicieses lo que fuese para evitarlo. Por ello, escribió al CGPJ, a la Fiscalía de Violencia de Género, al Ministerio de Igualdad, al Justicia de Aragón, al Defensor del Pueblo y al Defensor del Menor... Pero ante el silencio recibido, decidió hacer público su caso a través de los medios de comunicación "que son nuestro principal aliado".