Malestar en el valle del Isábena por el futuro de la atención médica en sus pueblos

Joaquín Montanuy, alcalde de Isábena y presidente de la Agrupación Secretarial de los municipios del territorio, ha remitido una carta a la gerencia del sector sanitario de Barbastro para hacerle partícipe de los problemas que padecen "una gran parte" de los ciudadanos residentes en el valle del río Isábena como consecuencia de una disminución "progresiva" de las atenciones y servicios sanitarios respecto de los que disponían con anterioridad a la Covid-19.

Señala Montanuy que a las alcaldías que forman esta agrupación de municipios -Isábena, Torre la Ribera y Beranuy- "acuden cada vez con más frecuencia los ciudadanos que expresan quejas relacionadas con un deterioro lento, pero constante, de la asistencia sanitaria", motivadas en buena medida por la centralización de estos servicios en el Centro de Salud de Graus y la paulatina pérdida de importancia del Punto de Atención Continuada (PAC) de La Puebla de Roda, cerrado durante los momentos más duros de la pandemia y que no ha recuperado desde entonces su plena operatividad.

En este sentido, el alcalde de Isábena recuerda que La Puebla de Roda dispone de un médico titular entre cuyas obligaciones está la de pasar consulta diaria en la cabecera de partido médico (la propia localidad de La Puebla de Roda), y hacerlo un día a la semana en Beranuy, otro día a la semana en Roda de Isábena y un tercer día en Villacarli. "Además de disponer de un Punto de Atención Continuada desde las 17.00 a las 8.00 del día siguiente los días no festivos y 24 horas ininterrumpidas los días festivos", ha añadido Montanuy.

Haciéndose portavoz del resto de consistorios y de los residentes en ellos, el edil señala que últimamente no solo no se cumplen estos servicios expuestos sino que en las alcaldías de los municipios afectados no se dispone de información suficiente para explicar qué es lo que impide que se cumplan estas disposiciones asistenciales "y cuál va a ser el futuro inmediato en el que desemboque esta situación".

Así, apunta que hace ya algún tiempo que el médico titular que ocupaba esta plaza la dejó por jubilación, pero denuncia que en estos tres municipios ribagorzanos del Isábena desconocen si esta plaza ha salido a concurso de traslados o a oposición.

En su comunicación a la gerencia del sector sanitario de Barbastro, sostiene que también se desconoce en la zona, "porque no se nos ha participado", si ha habido alguna modificación en el mapa sanitario que "pudiera justificar" esa progresiva disminución de recursos sanitarios.

Por ello, desde la Agrupación Secretarial de Isábena, Torre la Ribera y Beranuy le hacen llegar a la gerencia barbastrense "nuestra queja y nuestra repulsa más formal" ante lo consideran "el desdén, la desinformación y el abandono en que nos tiene esa Administración Sanitaria" que, consideran, se despreocupa "absolutamente" de una zona pobre, despoblada, envejecida y mal comunicada, "disminuyendo así los pocos servicios con los que disponemos y haciéndolo a espaldas de los representantes electos y de los habitantes de las distintas poblaciones afectadas".